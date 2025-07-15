«Начальники посмотрели и закрыли»: в этот культовый советский фильм о войне Табакова взяли по приказу «сверху» — артист подсидел Ролана Быкова

Картина была уже снята, но режиссеру пришлось все делать по новой.

Александр Митта вошел в историю как мастер пронзительного кино — от легендарного «Экипажа» до поэтичного «Шагала — Малевича». Но один из его самых смелых проектов так и не увидел свет в первоначальном виде. Речь о фильме, который должен был называться «Искремас» — драме о художнике в вихре Гражданской войны.

По словам киноведа Наума Клеймана, Митта начал снимать фильм «Искремас», чтобы рассказать о судьбе художника в эпицентре революции — с мечтами о преображении мира и с тем, что он видел вокруг себя: далеко не лучшие стороны человеческой натуры. В главной роли тогда был Ролан Быков — играл, по словам Клеймана, гениально.

«Однажды фильм посмотрели начальники и закрыли его. Заставили переснять весь фильм и заменить актера. Вместо Ролана Быкова дали ему Олега Табакова. И в результате появился фильм, который называется “Гори, гори, моя звезда”. Фильм, который все знают, который очень любят», — объяснил киновед порталу «Фильм Pro»

Казалось бы, твою картину все знают и любят такой, какой она получилась — но Митта сам давал понять, что до сих пор горюет об упущенном шансе

«Однажды встретил его на лестнице в Союзе кинематографистов, и он говорит: “Ты не знаешь, каким он мог быть”. То, как играл Быков, это действительно трагедия. Клоунада с трагическим бэкграундом».

В итоге тот самый «Искремас», даром что был полностью отснят, никто никогда так и не увидел. И теперь уже не увидит никогда.

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