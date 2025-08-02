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Рейтинг российских сериалов в жанре криминал

Настоящий
1 Настоящий
драма, криминал 2023, Россия
10
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Горький 53
2 Горький 53
криминал 2024, Россия
9.4
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Открывай, полиция!
3 Открывай, полиция!
комедия, криминал 2023, Россия
9.4
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Горячая точка
4 Горячая точка
драма, криминал, детектив 2020, Россия
9.1
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Невский
5 Невский
драма, криминал 2016, Россия
8.8
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Телохранители
6 Телохранители
комедия, криминал 2023, Россия
8.7
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Убить Риту
7 Убить Риту
драма, криминал 2023, Россия
8.3
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Метод
8 Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
8.3
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Побег
9 Побег
драма, боевик, криминал 2010, Россия
7.8
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Ресторан по понятиям
10 Ресторан по понятиям
комедия, криминал 2022, Россия
7.6
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Лихие
11 Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.5
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Тайны следствия
12 Тайны следствия
детектив, криминал 2000, Россия
7.2
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Полицейский с Рублевки
13 Полицейский с Рублевки
драма, комедия, криминал 2016, Россия
7.1
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Каменская
14 Каменская
драма, криминал, детектив 2000, Россия
6.9
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Бригада
15 Бригада
драма, боевик, криминал 2002, Россия
6.6
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Бандитский Петербург
16 Бандитский Петербург
драма, криминал, детектив 2000, Россия
4.1
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