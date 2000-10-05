«Империя под ударом» – это детективно-исторический сериал о противостоянии царской полиции и антиправительственных террористов. В новогоднюю ночь 1901 года следователя Павла Нестеровича Путиловского вызывают на срочное дело. В городе ограблена аптека, из сейфа похищено целое состояние, причем в весьма редком и опасном эквиваленте – три килограмма морфия. Принимаясь за расследование, Путиловский еще не догадывается, в какую запутанную и опасную историю государственной важности он невольно ввязывается.