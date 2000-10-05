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Постер сериала Империя под ударом
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Киноафиша Сериалы Империя под ударом

Империя под ударом (2000 - 2000)

Imperiya pod udarom 18+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 10 часов 24 минуты

О чем сериал

«Империя под ударом» – это детективно-исторический сериал о противостоянии царской полиции и антиправительственных террористов. В новогоднюю ночь 1901 года следователя Павла Нестеровича Путиловского вызывают на срочное дело. В городе ограблена аптека, из сейфа похищено целое состояние, причем в весьма редком и опасном эквиваленте – три килограмма морфия. Принимаясь за расследование, Путиловский еще не догадывается, в какую запутанную и опасную историю государственной важности он невольно ввязывается.

В ролях
В ролях
Константин Хабенский
Константин Хабенский
Александр Домогаров
Александр Домогаров
Марина Александрова
Марина Александрова
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Александр Феклистов
Александр Феклистов
Ольга Будина
Ольга Будина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Империя под ударом - Сезон 1 Сезон 1
2000, 12 эпизодов
 
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