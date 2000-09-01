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Постер сериала Тайны следствия
Постер сериала Тайны следствия
Постер сериала Тайны следствия
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Тайны следствия

Тайны следствия (2000 - …)

Tajny sledstviya 18+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 24 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 309 часов 0 минут

О чем сериал

«Тайны следствия» – это отечественный детективный сериал по романам писательницы и прокурора Елены Топильской. В центре сюжета находится юрист и следователь из петербургской прокуратуры Мария Швецова. Женщина молода, красива и умна, ее незаурядные способности помогают ей успешно расследовать даже самые запутанные дела. Но совмещать такую опасную работу с личной жизнью оказывается непросто. Ведь помимо поимки маньяков у Маши есть любимый мужчина и дети, которые тоже требуют постоянного внимания.

Тайны следствия - трейлер первого сезона
Тайны следствия  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Эмилия Спивак
Эмилия Спивак
Сергей Лысов
Сергей Лысов
Александр Баргман
Александр Баргман
Андрей Шарков
Андрей Шарков
Вячеслав Захаров
Вячеслав Захаров
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

7.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Сезоны
Тайны следствия - Сезон 1 Сезон 1
2000, 16 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 2 Сезон 2
2003, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 3 Сезон 3
2004, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 4 Сезон 4
2005, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 5 Сезон 5
2006, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 6 Сезон 6
2006, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 7 Сезон 7
2008, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 8 Сезон 8
2009, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 9 Сезон 9
2011, 24 эпизода
 
Тайны следствия - Сезон 10 Сезон 10
2011, 24 эпизода
 
Тайны следствия - Сезон 11 Сезон 11
2012, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 12 Сезон 12
2013, 12 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 13 Сезон 13
2013, 20 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 14 Сезон 14
2014, 16 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 15 Сезон 15
2014, 16 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 16 Сезон 16
2016, 20 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 17 Сезон 17
2017, 24 эпизода
 
Тайны следствия - Сезон 18 Сезон 18
2018, 24 эпизода
 
Тайны следствия - Сезон 19 Сезон 19
2019, 24 эпизода
 
Тайны следствия - Сезон 20 Сезон 20
2020, 24 эпизода
 
Тайны следствия - Сезон 21 Сезон 21
2021, 24 эпизода
 
Тайны следствия - Сезон 22 Сезон 22
2022, 16 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 23 Сезон 23
2023, 16 эпизодов
 
Тайны следствия - Сезон 24 Сезон 24
2024, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Андрей Сомов 14 мая 2025, 17:28
Очень хочется чтобы взяли в проект Полину Сыркину.

А вы передадим ваши пожелания 🙇 Чтобы убрали режиссёра Максима Демченко.
Андрей Сомов 29 ноября 2024, 17:06
Замените Режиссер Максима Демченко на другого режиссёра на Сергея Горбачева

И хочется чтобы взяли, Сергея Стёпина и Екатерину Волкову Валерьевну.
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