«Тайны следствия» – это отечественный детективный сериал по романам писательницы и прокурора Елены Топильской. В центре сюжета находится юрист и следователь из петербургской прокуратуры Мария Швецова. Женщина молода, красива и умна, ее незаурядные способности помогают ей успешно расследовать даже самые запутанные дела. Но совмещать такую опасную работу с личной жизнью оказывается непросто. Ведь помимо поимки маньяков у Маши есть любимый мужчина и дети, которые тоже требуют постоянного внимания.
А вы передадим ваши пожелания 🙇 Чтобы убрали режиссёра Максима Демченко.
И хочется чтобы взяли, Сергея Стёпина и Екатерину Волкову Валерьевну.