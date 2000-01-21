Единственная женщина в непримечательном отделении московской милиции Анастасия Каменская с первого дня службы ошеломляет коллег харизмой и проницательностью. Она свободно выражает своё мнение, носит исключительно удобную одежду, блефует с преступниками, не оглядываясь на риски, а также бесперебойно курит и никогда не отказывается от бокальчика любимого мартини. Единственное, с чем ей не удаётся сладить, — личная жизнь. Любимый Лёша видит Настю изредка по вечерам, а наутро уходит первым, оставляя завтрак и заботливую записку.