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Киноафиша Сериалы Каменская

Каменская (2000 - 2000)

Каменская 16+
Год выпуска 2000
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 13 часов 36 минут
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О чем сериал

Единственная женщина в непримечательном отделении московской милиции Анастасия Каменская с первого дня службы ошеломляет коллег харизмой и проницательностью. Она свободно выражает своё мнение, носит исключительно удобную одежду, блефует с преступниками, не оглядываясь на риски, а также бесперебойно курит и никогда не отказывается от бокальчика любимого мартини. Единственное, с чем ей не удаётся сладить, — личная жизнь. Любимый Лёша видит Настю изредка по вечерам, а наутро уходит первым, оставляя завтрак и заботливую записку.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев капитан Михаил Лесников, опер / сотрудник Интерпола / офицер ФСБ
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш майор Юрий Викторович Коротков, ст.опер
Андрей Панин
Андрей Панин Владислав Николаевич Стасов, частный детектив
Елена Яковлева
Елена Яковлева майор/подполковник Анастасия Павловна Каменская, следователь-аналитик
Андрей Ильин
Андрей Ильин профессор Алексей Чистяков, доктор физико-математических наук, муж Каменской
Борис Невзоров
Борис Невзоров Константин Михайлович Ольшанский, следователь прокуратуры
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Каменская - Сезон 1 Сезон 1
2000, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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