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Киноафиша Сериалы Дуэт по праву
Дуэт по праву (2018 - 2018) Дуэт по праву 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 14 часов 24 минуты
О чем сериал

Российский детективный сериал «Дуэт по праву» рассказывает о дружбе и соперничестве двух опытных следовательниц. Майор Татьяна Титова возвращается в родной город из столицы и переводится в местный следственный комитет на должность простого оперативника. Это решение удивляет ее коллег, ведь в Москве она руководила отделом. Своя версия на этот счет есть у ее бывшей подруги и новой начальницы – Аллы Давыдовой. Когда-то женщины не поделили одного мужчину. Алла уверена, что Таня вернулась отбить у нее мужа.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Алексей Вакулов
Алексей Вакулов
Галина Коньшина
Галина Коньшина
Александр Никитин
Александр Никитин
Эльдар Калимулин
Эльдар Калимулин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дуэт по праву - Сезон 1 Сезон 1
2018, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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