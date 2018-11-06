Российский детективный сериал «Дуэт по праву» рассказывает о дружбе и соперничестве двух опытных следовательниц. Майор Татьяна Титова возвращается в родной город из столицы и переводится в местный следственный комитет на должность простого оперативника. Это решение удивляет ее коллег, ведь в Москве она руководила отделом. Своя версия на этот счет есть у ее бывшей подруги и новой начальницы – Аллы Давыдовой. Когда-то женщины не поделили одного мужчину. Алла уверена, что Таня вернулась отбить у нее мужа.