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Постер сериала След
Постер сериала След
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мало голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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2 постера
Киноафиша Сериалы След

След (2007 - …)

Sled 18+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 21 сезон
Эпизод длится 39 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 2174 часа 54 минуты

О чем сериал

В Федеральной Экспертной Службе (ФЭС) собрано все, что может помочь расследованию самого запутанного преступления. В нее за помощью могут обратиться не только высокие чины прокуратуры, но и простой оперативник, экспериментальная лаборатория оборудована по последнему слову техники, и каждый из ее работников - уникальный специалист в своей области. Их задача помогать и направлять следствие, изучая улики, находить ту самую важную, благодаря которой удастся определить настоящего виновника. Каждый день они работают, чтобы ни одно преступление не осталось безнаказанным. В 39-минутных минифильмах сотрудники ФЭС расследуют сложные дела, выводя виновных на чистую воду.

В ролях
В ролях
Ольга Копосова
Ольга Копосова
Сергей Пиоро
Сергей Пиоро
Евгений Кулаков
Евгений Кулаков
Анна Данькова
Анна Данькова
Руслан Сасин
Руслан Сасин
Павел Шуваев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
3.3 IMDb
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Сезоны
След - Сезон 1 Сезон 1
2007, 124 эпизода
 
След - Сезон 2 Сезон 2
2008, 120 эпизодов
 
След - Сезон 3 Сезон 3
2009, 120 эпизодов
 
След - Сезон 4 Сезон 4
2009, 140 эпизодов
 
След - Сезон 5 Сезон 5
2010, 48 эпизодов
 
След - Сезон 6 Сезон 6
2010, 40 эпизодов
 
След - Сезон 7 Сезон 7
2011, 91 эпизод
 
След - Сезон 8 Сезон 8
2011, 51 эпизод
 
След - Сезон 9 Сезон 9
2012, 102 эпизода
 
След - Сезон 10 Сезон 10
2013, 124 эпизода
 
След - Сезон 11 Сезон 11
2014, 140 эпизодов
 
След - Сезон 12 Сезон 12
2015, 208 эпизодов
 
След - Сезон 13 Сезон 13
2015, 208 эпизодов
 
След - Сезон 14 Сезон 14
2017, 208 эпизодов
 
След - Сезон 15 Сезон 15
2018, 208 эпизодов
 
След - Сезон 16 Сезон 16
2018, 308 эпизодов
 
След - Сезон 17 Сезон 17
2019, 308 эпизодов
 
След - Сезон 18 Сезон 18
2021, 208 эпизодов
 
След - Сезон 19 Сезон 19
2022, 208 эпизодов
 
След - Сезон 20 Сезон 20
2023, 208 эпизодов
 
След - Сезон 21 Сезон 21
2024, 174 эпизода
 
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