Действие разворачивается в начале нулевых. В центре событий оказывается мужчина по имени Андрей, который работает в спецназе Главного управления Генерального штаба России. Команда отправляется на опасное и ответственное задание. Они планируют перехватить команду боевиков, которые проникли на территорию страны и прячутся в горах. Отряд оказывается в ловушке, многие гибнут. Уцелеть во время захвата удается только Андрею, который получил травму, и его приятелю Семену...
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