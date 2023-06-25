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Постер сериала Мститель. Страшный лес
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Киноафиша Сериалы Мститель. Страшный лес

Мститель. Страшный лес (2023 - 2023)

Mstitel. Strashnyj les 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Okko
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Действие разворачивается в начале нулевых. В центре событий оказывается мужчина по имени Андрей, который работает в спецназе Главного управления Генерального штаба России. Команда отправляется на опасное и ответственное задание. Они планируют перехватить команду боевиков, которые проникли на территорию страны и прячутся в горах. Отряд оказывается в ловушке, многие гибнут. Уцелеть во время захвата удается только Андрею, который получил травму, и его приятелю Семену...

В ролях
В ролях
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Александр Обласов
Александр Обласов
Арсен Петросян
Сергей Холмогоров
Сергей Холмогоров
Михаил Жерневский
Михаил Жерневский
Василий Шемякинский
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
6.2 IMDb
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Сезоны
Мститель. Страшный лес - Сезон 1 Сезон 1
2023, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Этибар Иманов 9 апреля 2024, 23:00
Достойное кино! А главное справедливый!
Сергей Захарьян 27 июня 2023, 21:22
Круто сняли. Молодцы , так и продолжайте .
Посмотрели с удовольствием . Ждем от вас новых новинок .
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