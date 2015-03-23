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Киноафиша Сериалы Ленинград 46

Ленинград 46 (2015 - 2015)

Leningrad 46 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 26 часов 40 минут

О чем сериал

Фронтовик, побывавший в плену и штрафбате, возвращается в Ленинград и выясняет, что у него больше нет ни дома, ни семьи, ни работы. Его затягивает преступный мир, где он становится новым авторитетом. Сергей Гармаш в динамичном криминальном сериале о городских бандах на фоне послевоенной жизни.

Когда-то Игорь Данилов преподавал русский язык и литературу в университете. У него была прекрасная жена и маленькая дочка, но во время блокады они перебрались к состоятельному чиновнику. А Данилова все считали погибшим. После возвращения с войны он не находит себе места в родном городе. Разочарование, гнев и желание мести толкают его за черту закона. «Учитель» – под таким прозвищем Данилов обретает известность среди воров и налётчиков, на которых охотится новый начальник отдела по борьбе с бандитизмом Ребров.

В ролях
В ролях
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Александр Аравушкин
Евгений Миллер
Евгений Миллер
Анна Табанина
Анна Табанина
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.2 IMDb
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Сезоны
Ленинград 46 - Сезон 1 Сезон 1
2015, 32 эпизода
 
Отзывы о сериале
sd0707 26 марта 2024, 16:56
Всем читателям и писателям доброго времени суток! К сожалению, посмотрел сериал только сейчас, в далеком 2016 году по России-1 то же пропустил, иначе… Читать дальше…
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