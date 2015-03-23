Фронтовик, побывавший в плену и штрафбате, возвращается в Ленинград и выясняет, что у него больше нет ни дома, ни семьи, ни работы. Его затягивает преступный мир, где он становится новым авторитетом. Сергей Гармаш в динамичном криминальном сериале о городских бандах на фоне послевоенной жизни.

Когда-то Игорь Данилов преподавал русский язык и литературу в университете. У него была прекрасная жена и маленькая дочка, но во время блокады они перебрались к состоятельному чиновнику. А Данилова все считали погибшим. После возвращения с войны он не находит себе места в родном городе. Разочарование, гнев и желание мести толкают его за черту закона. «Учитель» – под таким прозвищем Данилов обретает известность среди воров и налётчиков, на которых охотится новый начальник отдела по борьбе с бандитизмом Ребров.