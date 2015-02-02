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Киноафиша Сериалы Такая работа

Такая работа (2015 - 2016)

Takaya rabota 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 40 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 96 часов 0 минут

О чем сериал

Команда молодых оперативников убойного отдела ГУВД - капитаны Филиппов, Лернер, Ильинский и старший лейтенант Стрельникова расследуют самые громкие преступления. Они молоды и амбициозны, и они сами выбрали ТАКУЮ РАБОТУ. Каждая серия - это новое дело, новый вызов и новая захватывающая история. Зрители проживут с героями сериала один год. Год, за который Филиппов, Лернер, Ильинский и Стрельникова превратятся из молодых оперативников в опытных профессионалов. Год, который многое изменит в их жизни, избавит от романтических иллюзий, заставит по-новому взглянуть на работу, которую они выбрали. Через год они станут другими людьми, но неизменным останется одно – их дружба и девиз мушкетеров: один за всех и все за одного.

В ролях
В ролях
Александр Саюталин
Александр Саюталин
Алексей Митин
Алексей Митин
Максим Меркулов
Максим Меркулов
Сергей Кудрявцев
Ирина Шеянова
Ирина Шеянова
Оксана Базилевич
Оксана Базилевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
6.1 IMDb
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Сезоны
Такая работа - Сезон 1 Сезон 1
2015, 49 эпизодов
 
Такая работа - Сезон 2 Сезон 2
2016, 31 эпизод
 
Такая работа - Сезон 3 Сезон 3
2016, 64 эпизода
 
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