Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Такси под прикрытием
1 постер
Киноафиша Сериалы Такси под прикрытием

Такси под прикрытием (2023 - …)

Taksi pod prikrytiem 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 13 часов 20 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается Алексей Турбин, который является участником тайной операции «Такси под прикрытием», разработанной сотрудниками правоохранительных органов. Он один на один вступает в бой с преступной группировкой, которая терроризирует весь город. Леша регулярно патрулирует улицы, выдавая себя за таксиста, а одновременно с этим проводит собственное расследование. У Алексея есть удивительная способность постоянно оказываться в самом центре неприятностей...

В ролях
В ролях
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Зоя Буряк
Зоя Буряк
Виктория Маслова
Виктория Маслова
Кирилл Гребенщиков
Кирилл Гребенщиков
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Татьяна Чердынцева
Татьяна Чердынцева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Такси под прикрытием - Сезон 1 Сезон 1
2023, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
MaryAnnaKМК67 6 ноября 2023, 18:26
На счёт сериала "Такси под прикрытием".
Сначала мы подумали, что режиссёр тот же, что снимал " Невский ".. потому как увидели… Читать дальше…
Алексей Алехин 15 марта 2024, 04:43
Сериал заветный,сюжет захватывающий,смотрится легко
Отзывы Написать
Кадры из сериал
Почему в «Империи Кесем» главную актрису поменяли три раза? Дело не только в возрасте
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше