В центре событий оказывается Алексей Турбин, который является участником тайной операции «Такси под прикрытием», разработанной сотрудниками правоохранительных органов. Он один на один вступает в бой с преступной группировкой, которая терроризирует весь город. Леша регулярно патрулирует улицы, выдавая себя за таксиста, а одновременно с этим проводит собственное расследование. У Алексея есть удивительная способность постоянно оказываться в самом центре неприятностей...
Сначала мы подумали, что режиссёр тот же, что снимал " Невский ".. потому как увидели… Читать дальше…