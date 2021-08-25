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Киноафиша Сериалы Коса
Коса (2021 - …) Коса 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 6 часов 25 минут
О чем сериал

Молодая девушка по имени Ева Кайдас, будучи следователем, оказывается вовлечена в загадочное дело о серии преступлений на Куршской косе. Ей необходимо раскрыть таинственные убийства ни в чем неповинных юных девушек, которые и оказываются жертвами неизвестного преступника. Ева вместе с журналистом Романом, пытаясь разгадать непростую систему кровожадного убийцы, отправляются на его поиски. На пути к своей цели героям предстоит пройти целый ряд испытаний и столкнуться лицом к лицу с собственными страхами.

Коса - трейлер
Коса
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Сосновский
Сергей Сосновский
Олег Васильков
Олег Васильков
Виктория Агалакова
Виктория Агалакова
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Линда Лапиньш
Линда Лапиньш
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Коса - Сезон 1 Сезон 1
2021, 11 эпизодов
 
Новости о сериале
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Онлайн-кинотеатр KION представил главные осенние премьеры линейки KION-originals
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Кадры из сериала
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