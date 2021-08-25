Молодая девушка по имени Ева Кайдас, будучи следователем, оказывается вовлечена в загадочное дело о серии преступлений на Куршской косе. Ей необходимо раскрыть таинственные убийства ни в чем неповинных юных девушек, которые и оказываются жертвами неизвестного преступника. Ева вместе с журналистом Романом, пытаясь разгадать непростую систему кровожадного убийцы, отправляются на его поиски. На пути к своей цели героям предстоит пройти целый ряд испытаний и столкнуться лицом к лицу с собственными страхами.