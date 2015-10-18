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Постер к сериалу Метод
Постер к сериалу Метод
Постер к сериалу Метод
Постер к сериалу Метод
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
4 постера
Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Метод
Метод (2015 - …) Метод 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 27 часов 44 минуты
О чем сериал

Родион Меглин — следователь, один из лучших в своем деле. Он замкнутый, не любит находиться среди людей и эффективнее всего работает в одиночку. Под его началом начинает стажироваться Есения Стеклова, у которой есть скрытые мотивы: она пытается узнать подробности кончины своей матери. Поначалу Меглина не радует постоянное нахождение рядом неопытной напарницы, заглядывающей ему через плечо. После нескольких дел им все-таки удается сработаться, что не устраивает отца девушки.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Хабенский
Константин Хабенский Родион Меглин
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников Птаха
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков Стрелок
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев Пиночет
Александр Петров
Александр Петров Женя
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Метод - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
 
Метод - Сезон 2 Сезон 2
2020, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
Интересные факты

«Метод» — один из первых российских телесериалов, выкупленных для трансляции стримингом Netflix.

В основу некоторых маньяков легли реальные прототипы. В частности, липецкий эпизод отсылает к делу Анатолия Седых, убийца Славик списан с каннибала Алексея Суклетина, за образом таксиста-убийцы в исполнении Яна Цапика скрывается Геннадий Михасевич, а серия об убийствах в туристическом клубе «Романтик» поставлена по мотивам злодеяний Анатолия Сливко.

Отличительной чертой «Метода» является натурализм в изображении убийств, нехарактерный для российского телевидения. По словам продюсера компании «Среда» Александра Цекало, отыскать режиссера, готового взяться за постановку столь кровавого шоу, было непросто. Многие кинематографисты, равно как и претенденты на роли маньяков, попросту отказывались. В итоге все эпизоды первого сезона поставил Юрий Быков, тогда как второй полностью срежиссирован Александром Войтинским.

В первой серии роль маньяка-психопата исполняет генеральный продюсер «Метода» Александр Цекало.

«Метод» часто сравнивают с западным триллером «Декстер», где судмедэксперт из полиции Майами собственноручно расправляется с маньяками. Но Цекало заявляет, что между Меглиным и Декстером мало общего: персонаж в исполнении Хабенского старается избегать насилия и убивает лишь в крайних случаях.

Музыку написал композитор Ryan Otter, работавший над саундтреками практически ко всем проектам компании «Среда».

Многие эпизоды первого сезона снимались в Нижнем Новгороде, из-за чего в кадре можно встретить сразу несколько ляпов. Так, на фоне титров «Москва, 2015 год» возникает здание нижегородского законодательного собрания, архив ФСБ обнаруживается в местной администрации, а в сцене с прогулкой столичных выпускников фоном служит Чкаловская лестница.

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