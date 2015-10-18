Интересные факты

«Метод» — один из первых российских телесериалов, выкупленных для трансляции стримингом Netflix.

В основу некоторых маньяков легли реальные прототипы. В частности, липецкий эпизод отсылает к делу Анатолия Седых, убийца Славик списан с каннибала Алексея Суклетина, за образом таксиста-убийцы в исполнении Яна Цапика скрывается Геннадий Михасевич, а серия об убийствах в туристическом клубе «Романтик» поставлена по мотивам злодеяний Анатолия Сливко.

Отличительной чертой «Метода» является натурализм в изображении убийств, нехарактерный для российского телевидения. По словам продюсера компании «Среда» Александра Цекало, отыскать режиссера, готового взяться за постановку столь кровавого шоу, было непросто. Многие кинематографисты, равно как и претенденты на роли маньяков, попросту отказывались. В итоге все эпизоды первого сезона поставил Юрий Быков, тогда как второй полностью срежиссирован Александром Войтинским.

В первой серии роль маньяка-психопата исполняет генеральный продюсер «Метода» Александр Цекало.

«Метод» часто сравнивают с западным триллером «Декстер», где судмедэксперт из полиции Майами собственноручно расправляется с маньяками. Но Цекало заявляет, что между Меглиным и Декстером мало общего: персонаж в исполнении Хабенского старается избегать насилия и убивает лишь в крайних случаях.

Музыку написал композитор Ryan Otter, работавший над саундтреками практически ко всем проектам компании «Среда».

Многие эпизоды первого сезона снимались в Нижнем Новгороде, из-за чего в кадре можно встретить сразу несколько ляпов. Так, на фоне титров «Москва, 2015 год» возникает здание нижегородского законодательного собрания, архив ФСБ обнаруживается в местной администрации, а в сцене с прогулкой столичных выпускников фоном служит Чкаловская лестница.