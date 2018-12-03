Российский детективный сериал «Свои» – это история о выдающихся специалистах из разных организаций, которые объединили свои усилия, чтобы вместе расследовать самые нетипичные криминальные происшествия. В центре событий – судебный медэксперт, профессионал в области криминалистики, дознаватель, айтишник, психоаналитик и экстрасенс. Каждый из них имеет свои слабые и сильные стороны, индивидуальный характер и, конечно, уникальные способности. Герои не остановятся ни перед чем, чтобы докопаться до истины.