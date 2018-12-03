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Постер к сериалу Свои
Постер к сериалу Свои
Постер к сериалу Свои
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Киноафиша Сериалы Свои
Свои (2017 - …) Свои 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 40 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность 134 часа 40 минут
О чем сериал

Российский детективный сериал «Свои» – это история о выдающихся специалистах из разных организаций, которые объединили свои усилия, чтобы вместе расследовать самые нетипичные криминальные происшествия. В центре событий – судебный медэксперт, профессионал в области криминалистики, дознаватель, айтишник, психоаналитик и экстрасенс. Каждый из них имеет свои слабые и сильные стороны, индивидуальный характер и, конечно, уникальные способности. Герои не остановятся ни перед чем, чтобы докопаться до истины.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Инна Степанова
Инна Степанова
Антон Васильев
Антон Васильев
Игорь Лепихин
Игорь Лепихин
Степан Бекетов
Степан Бекетов
Ирина Горячева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Свои - Сезон 1 Сезон 1
2018, 32 эпизода
 
Свои - Сезон 2 Сезон 2
2020, 45 эпизодов
 
Свои - Сезон 3 Сезон 3
2020, 65 эпизодов
 
Свои - Сезон 4 Сезон 4
2021, 60 эпизодов
 
Кадры из сериала
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