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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2025

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2025 года

Нэчжа побеждает Царя драконов 8.4
1 Нэчжа побеждает Царя драконов Фэнтези на основе китайской мифологии, ставшее самым кассовым мультфильмом в истории
анимация, драма, фэнтези 2025, Китай
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Супермен 7.8
2 Супермен Супергерой с Криптона возвращается. Первый крупный проект перезапущенной киновселенной DC
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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Майнкрафт в кино 7.1
3 Майнкрафт в кино Красочное семейное фэнтези на основе хитовой строительной видеоигры
фэнтези, боевик 2025, США / Швеция / Великобритания
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Дорогая, я больше не перезвоню 6.8
4 Дорогая, я больше не перезвоню Трудоголик застревает между адом и раем, переосмысливая свою жизнь
комедия, приключения, фэнтези 2025, Россия
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Финист. Первый богатырь 6.5
5 Финист. Первый богатырь Мудрая сказка о самовлюблённом богатыре и важности дружбы
приключения, фэнтези 2025, Россия
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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича 5.8
6 Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича Приключения девочки Элли и её необычных друзей в волшебной стране
фэнтези, приключения 2025, Россия
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В потерянных землях 5.7
7 В потерянных землях Опасные приключения ведьмы и проводника в мире после апокалипсиса
боевик, приключения, фэнтези 2025, США
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