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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2025

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2025 года

Как приручить дракона 8.8
1 Как приручить дракона Новое воплощение истории о Беззубике и Иккинге. Игровой ремейк хитового мультика 2010 года
боевик, приключения, семейный 2025, США
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Денискины рассказы 7.2
2 Денискины рассказы Экранизация детских рассказов Виктора Драгунского о приключениях советского мальчика
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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Не одна дома 2 7.0
3 Не одна дома 2 Новые приключения смышленой девочки в исполнении Миланы Хаметовой. На этот раз героиня предотвращает ограбление в детском лагере
семейный, комедия 2025, Россия
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Манюня: День рождения Ба 6.9
4 Манюня: День рождения Ба Озорные подруги спасают семейное торжество
приключения, комедия, семейный 2025, Россия
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На деревню дедушке 6.7
5 На деревню дедушке Трудный ребенок проводит три дня с дедом в деревне. Летняя комедия с Юрием Стояновым
комедия, семейный 2025, Россия
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Ждун 5.8
6 Ждун Семья Семёновых спасает доброго пришельца от афериста
комедия, семейный 2025, Россия
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Сокровища гномов 5.8
7 Сокровища гномов Хитрый и алчный Никита Кологривый стремится сорвать большой куш при помощи гномов-волшебников
комедия, приключения, семейный 2025, Россия
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Царевна-лягушка 5.6
8 Царевна-лягушка Фэнтези о лягушке, перепутавшей сказку с реальностью
приключения, семейный 2025, Россия
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Белоснежка 2.9
9 Белоснежка Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
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