Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Фильмы в прокате в Бийске
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Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический
2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика
2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер
2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Пропасть
Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер
2026, Россия
5.0
Билеты
Обсессия
Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы
2025, США
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма
2026, США
7.0
Билеты
Монахиня из Борли. Возвращение
Мистический хоррор об английском особняке, который стал обителью призраков
ужасы, детектив
2025, Великобритания
4.0
Билеты
Мечтать не вредно
Два одержимых баскетболом неудачника решают стать спортивными агентами
комедия, спорт, биография, мелодрама
2026, Франция / Канада
7.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
10 июня
Формат сеанса
2D
Жанр
анимация
биография
боевик
детектив
драма
исторический
комедия
мелодрама
музыка
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
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