Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Очень страшное кино 6» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все фильмы

Фильмы в прокате в Бийске

Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Майкл
Майкл Масштабный музыкальный байопик о короле поп-музыки Майкле Джексоне
биография, драма, музыка, исторический 2026, США
8.0
Билеты
Закулисье реальности
Закулисье реальности Продавец мебели попадает в загадочный лабиринт. Фильм на основе городской легенды и крипипасты
ужасы, фантастика 2026, США
7.0
Билеты
Грязные деньги
Грязные деньги Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
боевик, триллер 2025, Великобритания / США
7.0
Билеты
Пропасть
Пропасть Головокружительный российский триллер о любовном треугольнике
триллер 2026, Россия
5.0
Билеты
Обсессия
Обсессия Заветное желание влюбленного парня сбывается, но оборачивается кошмаром. Мистический хоррор о невероятной любви
ужасы 2025, США
7.0
Билеты
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 Миранда Пристли и Энди Сакс возвращаются. Сиквел культовой комедийной драмы о модной журналистике
комедия, драма 2026, США
7.0
Билеты
Монахиня из Борли. Возвращение
Монахиня из Борли. Возвращение Мистический хоррор об английском особняке, который стал обителью призраков
ужасы, детектив 2025, Великобритания
4.0
Билеты
Мечтать не вредно
Мечтать не вредно Два одержимых баскетболом неудачника решают стать спортивными агентами
комедия, спорт, биография, мелодрама 2026, Франция / Канада
7.0
Билеты
Параметры
Дата
Формат сеанса
Жанр
Стоимость билетов
Все фильмы
В курицу закачивают гель, со свининой поступают хуже: мясник назвал 3 способа определить подделку и контрафакт
Ну зачем я только сыпал соль в стиралку? Хотел, чтобы одежда стала мягче и быстрее высыхала, а в итоге попал на 10 000 рублей
За 5 минут вывожу подсолнечное масло на чистую воду: помогают салфетка, йод и морозилка — делюсь 3 крутыми тестами
«Задергался американец»: русский дубляж «Шрэка» не лучший в мире — при переводе лишились самых шикарных шуток
Алкоголик, пошляк, тот еще интриган: всю правду про Алешу Поповича в «Богатырях» показывать побоялись – мульт превратился бы в «Игру престолов»
Трагедия в стиле «Пункта назначения»: в 20 лет Джонни Депп снялся в своем первом ужастике – и съемки сразу же пошли не по плану
Бутерброд с вареньем, каши, супы: почему Тося из «Девчат» стройнее осины, если она ест за троих — объясняет диетолог
Пока «Соло прокачки 3» все нет, в июле выходит его «близнец»: тут тоже поднимают уровень, а герой похож на Джин-ву
С водкой и виски придется завязать: врачи поставили диагноз госпитализированному Гармашу
Когда «Гордость и предубеждение» засмотрен до дыр: топ-5 исторических драматических сериалов, которые фанаты считают идеальными
Стивен Кинг просил спасти от закрытия страшный даже по его меркам хоррор: 4 сезона почти идеального ужаса
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше