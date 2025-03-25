«Белоснежка»: Рецензия Киноафиши

В зарубежном прокате идет диснеевская «Белоснежка» — это игровая адаптация одноименного мультфильма, вышедшего в 1937 году. Как ни странно, ремейк не за что ни похвалить, ни поругать. Получилась обыкновенная и с детства знакомая всем сказка с живыми актерами, а не нарисованными персонажами (почти всегда). Однако то, что происходило вокруг фильма, довольно однозначно констатирует неизбежную смерть чистого искусства. Студия Disney прочно держится за проверенные схемы, чтобы гарантированно окупать свои фильмы. Впрочем, в этот раз продюсеры просчитались, так как зритель устал от однообразных историй.

Принцесса Белоснежка (Рэйчел Зеглер) рождается в ночь, когда бушует снежная буря. Мама девочки рано умирает, и король решает жениться второй раз. Его выбор падает на злую и завистливую женщину (Галь Гадот), которая жаждет власти и первенства во всем. Она убивает короля, а свою падчерицу — Белоснежку — делает своей прислугой. Когда Белоснежка подрастает, волшебное зеркало сообщает Злой королеве, что всех прекраснее и милее на свете уже не она, а юная принцесса. Тогда злодейка поручает своему верному охотнику увезти Белоснежку в лес и там убить ее. Но мужчина сжаливается над девушкой. Он дает ей возможность укрыться в лесу и ждать своего часа.

Сюжет новой «Белоснежки» действительно практически ничем не отличается от оригинального мультфильма. Сценаристка Эрин Крессида Уилсон разве что немного пытается сделать героев объемными и попасть в актуальную повестку. Так, Белоснежка из пассивной героини, которая покорно ждет своего спасителя в лесу, становится лидером революции и восстания в королевстве, а также самостоятельно отвечает за свою судьбу. Очень условный принц с силой волшебного поцелуя превращается в довольно обаятельного лесного разбойника (Эндрю Бернап), который разделяет идеологические взгляды принцессы. Наконец, Злая королева одержима не столько своей красотой, сколько властью. Оттого и борьба между двумя женщинами выходит совершенно на новый уровень, ведь на кону королевский трон.

Попытки освежить старую диснеевскую сказку, конечно, засчитаны, но все они теряются на фоне довольно посредственного художественного подхода. Режиссер Марк Уэбб чуть ли не покадрово пересказывает мультфильм 1937 года, не привнося ничего нового ни в смыслы, ни в исполнение.

Если углубляться в историю, то для Уолта Диснея «Белоснежка» была настоящим прорывом. Ради отчаянной авантюры и первого полнометражного мультфильма ему пришлось залезть в большие кредиты. Кроме того, почти с нуля пришлось создать уникальную технологию, которая позволила разделить изображение на 14 слоев и добиться плавной картинки. 250 тысяч отрисованных вручную кадров при полной неуверенности, что проект выстрелит в прокате — кажется, вот проявление истинной страсти к искусству. Сегодня же компания Disney прочно уцепилась за прибыль от своих продуктов. Рисковать так, как мог рисковать создатель студии, нынешние продюсеры совершенно не хотят, поэтому штампуют один за другим ремейки и сиквелы проверенных историй. И в этом вроде бы нет ничего плохого, поскольку страсть зрителя к ностальгии приносит свои плоды.

Хотя в 2025 году одной ностальгии недостаточно. Искушенному в изобилии разного контента зрителю точно хочется чего-то большего, чем покадрового повтора культовых творений и известных всем сюжетов. Так, свежо выглядит вольная версия Тарсема Сингха «Белоснежка: месть гномов» с Лили Коллинз и Джулией Робертс. Там в музыкальные номера привнесли болливудский шик, иронию над гномами, которые хотели бы казаться великанами, березовый лес из «Иванова детства» Тарковского и аллюзии на современный мир вроде той, где Злая королева увеличивает себе губы с помощью укуса пчел. Такая «Белоснежка» все еще является сказкой, но отсылки к поп-культуре автоматически ставят ее на уровень выше. Кроме того, можно вспомнить более готические вариации — например, «Белоснежку и охотника» Руперта Сандерса, где принцессу играет томная Кристен Стюарт, а действие перенесено в мрачное Средневековье с борьбой за сферы влияния. Поэтому даже прекрасный вокал Рэйчел Зеглер, хорошие хореографические номера в духе лучших мюзиклов Голливуда, неотразимая и одновременно пугающая Галь Гадот, которая показывает новые для своей карьеры перфомансы — все это не спасает вторичную адаптацию.

Пожалуй, даже нескончаемые скандалы вокруг новой «Белоснежки» с трудом завлекут зрителей в кинозал. Кандидатуре Зеглер фанаты возмутились еще на этапе кастинга, ведь Белоснежка не может быть колумбийкой. Хотя выбор пал на актрису из-за ее вокальных данных, цвет кожи сюжетно объяснили, да и ее образ получился максимально каноническим. Другой скандал разгорелся из-за того, что на роль гномов брать актеров маленького роста не очень корректно. Но как только студия заменила их на CGI, артисты оказались недовольны тем, что невысоких людей оставили без работы. К слову, решение объективно не самое удачное, потому что нарисованные гномы смотрятся чужеродно на фоне всего остального материализованного сказочного мира. Самый ожесточенный конфликт возник из-за войны на Ближнем Востоке. Гадот и Зеглер поддерживают противоборствующие страны и в каком-то смысле продолжают свою борьбу вне экрана. Чтобы не терпеть еще большие репутационные убытки, руководство Disney отменило большую премьеру, что наверняка тоже скажется на финальной кассе фильма.

В общем, судьба первой диснеевской принцессы в современном мире далеко не завидная. Красивая, но пресная адаптация Уэбба, не содержащая каких бы то ни было выдающихся моментов или совсем уж провальных ошибок, после проката останется где-то на полке без шанса на возрождение.