Финник 2. Тизер-трейлер
Финник 2. Тизер-трейлер
🧡
10
👏
1
🥺
3
🤔
2
🥱
Дата публикации: 10 февраля 2025
Финник 2
– Финник случайно теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своим человеком Кристиной он отправляется на поиски волшебного мага, который поможет ему вернуть невидимость.
thecatvirus1
15 апреля 2025, 18:16
Финник насрал, а потом всё схавал
15 апреля 2025, 18:16
Людмила Кочетова
11 августа 2025, 23:40
Эй ты
11 августа 2025, 23:40
Киноафиша.инфо
31 августа 2025, 23:40
Людмила Кочетова от 11 августа 2025, 23:40
Кто 😮
31 августа 2025, 23:40
Наталья Лебедева
18 октября 2025, 18:22
Оценка
Ужас! Детям нельзя такое смотреть! Не соотвествует возрастным ограничением, сценарий - бред, ходили с детьми 5ти и 8ми лет, не понравилось вообще!!! Не рекомендую!!!
18 октября 2025, 18:22
Vladimir Efremov
19 октября 2025, 10:32
Оценка
Отличный
19 октября 2025, 10:32
Ася Райт
20 октября 2025, 19:13
Оценка
Изумительная хрень. Непрерывная истерика, льющаяся с экрана. Если бы сдвг был мультфильмом..
20 октября 2025, 19:13
Елена Матвеева
21 октября 2025, 07:25
Оценка
Прекрасный мультфильм! Он настолько на одном дыхании смотрится! Смотрела с сыном 6 лет - обоим очень понравилось! Смешно, трогательно, много жизненных моментов, психологии, нестандартный, попросту увлекательный и заряжает! Ценности - семья, дружба, умение принимать себя таким какой ты есть, музыка - все 10 из 10 для меня было. Огромное уважение нашему кинематографу - научились снимать классно! Очень рекомендую не только детям, но и взрослым - освежает!
21 октября 2025, 07:25
Саша Бобырева
27 октября 2025, 19:09
Оценка
Классный
27 октября 2025, 19:09
Антон Попов
29 октября 2025, 02:39
Оценка
2 дня назад 27.10.25 ходили финник там было песенку а Тим был отец который хотел украсть какой-то не помню но они победили спасибо кеноифиша ты очень крутой
29 октября 2025, 02:39
Александр Никитин
30 октября 2025, 23:35
Оценка
Я настолько ужасный мультфильм ещё не смотрел. Никакой сюжетной линияч, нет смысловой нагрузки. Хаотичные сцены. Ощущение, что сцены скопировали с американских боевиков 90-ых годов. Зачем сцена с байкерами. Это ужасно просто. Не досмотрели, ушли. Причем дети сами захотели уйти. Я считаю, надо запрещать такие мультфильмы. Если давать детям смотреть постоянно такие мультфильмы, у них психика просто сломается
30 октября 2025, 23:35
Киноафиша.инфо
31 октября 2025, 11:45
в ответ на сообщение
Наталья Лебедева от 18 октября 2025, 18:22
А какое возрастное ограничение вы бы поставили на эту картину?
31 октября 2025, 11:45
Киноафиша.инфо
31 октября 2025, 11:46
в ответ на сообщение
Vladimir Efremov от 19 октября 2025, 10:32
Рады, что фильм вас впечатлил!
31 октября 2025, 11:46
Киноафиша.инфо
31 октября 2025, 11:47
в ответ на сообщение
Ася Райт от 20 октября 2025, 19:13
Возможно именно такой посыл и был задуман авторами 😮
31 октября 2025, 11:47
Киноафиша.инфо
31 октября 2025, 11:47
в ответ на сообщение
Елена Матвеева от 21 октября 2025, 07:25
Здорово, что фильм настолько вас впечатлил!
31 октября 2025, 11:47
Киноафиша.инфо
31 октября 2025, 11:48
в ответ на сообщение
Саша Бобырева от 27 октября 2025, 19:09
Рады слышать!
31 октября 2025, 11:48
Киноафиша.инфо
31 октября 2025, 11:48
в ответ на сообщение
Антон Попов от 29 октября 2025, 02:39
Спасибо, стараемся! Но вы круче!
31 октября 2025, 11:48
Киноафиша.инфо
31 октября 2025, 11:49
в ответ на сообщение
Александр Никитин от 30 октября 2025, 23:35
Мультфильм в стиле классических боевиков - звучит интересно!
31 октября 2025, 11:49
pesegov.ilia
4 ноября 2025, 02:04
в ответ на сообщение
Антон Попов от 29 октября 2025, 02:39
Зачем спойлерить ? Че за люди …
4 ноября 2025, 02:04
rishikeshbox
7 ноября 2025, 17:32
Оценка
ПРЕКРАСНОО!!
7 ноября 2025, 17:32
Евгений Михалыч
17 ноября 2025, 21:00
Оценка
На удивление, не плохой мультик.
17 ноября 2025, 21:00
Nastya Saranskaya
18 декабря 2025, 21:33
Оценка
Шедевр!!!!!!
18 декабря 2025, 21:33
6.6
Финник 2
анимация, семейный, 2025, Россия
