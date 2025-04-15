Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Финник 2 - тизер-трейлер
Киноафиша Трейлеры Финник 2. Тизер-трейлер

Финник 2. Тизер-трейлер

🧡 10
👏 1
🥺 3
🤔 2
🥱
Дата публикации: 10 февраля 2025
Финник 2 – Финник случайно теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своим человеком Кристиной он отправляется на поиски волшебного мага, который поможет ему вернуть невидимость.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
thecatvirus1 15 апреля 2025, 18:16
Финник насрал, а потом всё схавал
15 апреля 2025, 18:16 Ответить
Людмила Кочетова 11 августа 2025, 23:40
Эй ты
11 августа 2025, 23:40 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:40
в ответ на сообщение Людмила Кочетова от 11 августа 2025, 23:40
Кто 😮
31 августа 2025, 23:40 Ответить
Наталья Лебедева 18 октября 2025, 18:22
Оценка
Ужас! Детям нельзя такое смотреть! Не соотвествует возрастным ограничением, сценарий - бред, ходили с детьми 5ти и 8ми лет, не понравилось вообще!!! Не рекомендую!!!
18 октября 2025, 18:22 Ответить
Vladimir Efremov 19 октября 2025, 10:32
Оценка
Отличный
19 октября 2025, 10:32 Ответить
Ася Райт 20 октября 2025, 19:13
Оценка
Изумительная хрень. Непрерывная истерика, льющаяся с экрана. Если бы сдвг был мультфильмом..
20 октября 2025, 19:13 Ответить
Елена Матвеева 21 октября 2025, 07:25
Оценка
Прекрасный мультфильм! Он настолько на одном дыхании смотрится! Смотрела с сыном 6 лет - обоим очень понравилось! Смешно, трогательно, много жизненных моментов, психологии, нестандартный, попросту увлекательный и заряжает! Ценности - семья, дружба, умение принимать себя таким какой ты есть, музыка - все 10 из 10 для меня было. Огромное уважение нашему кинематографу - научились снимать классно! Очень рекомендую не только детям, но и взрослым - освежает!
21 октября 2025, 07:25 Ответить
Саша Бобырева 27 октября 2025, 19:09
Оценка
Классный
27 октября 2025, 19:09 Ответить
Антон Попов 29 октября 2025, 02:39
Оценка
2 дня назад 27.10.25 ходили финник там было песенку а Тим был отец который хотел украсть какой-то не помню но они победили спасибо кеноифиша ты очень крутой
29 октября 2025, 02:39 Ответить
Александр Никитин 30 октября 2025, 23:35
Оценка
Я настолько ужасный мультфильм ещё не смотрел. Никакой сюжетной линияч, нет смысловой нагрузки. Хаотичные сцены. Ощущение, что сцены скопировали с американских боевиков 90-ых годов. Зачем сцена с байкерами. Это ужасно просто. Не досмотрели, ушли. Причем дети сами захотели уйти. Я считаю, надо запрещать такие мультфильмы. Если давать детям смотреть постоянно такие мультфильмы, у них психика просто сломается
30 октября 2025, 23:35 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:45
в ответ на сообщение Наталья Лебедева от 18 октября 2025, 18:22
А какое возрастное ограничение вы бы поставили на эту картину?
31 октября 2025, 11:45 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:46
в ответ на сообщение Vladimir Efremov от 19 октября 2025, 10:32
Рады, что фильм вас впечатлил!
31 октября 2025, 11:46 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:47
в ответ на сообщение Ася Райт от 20 октября 2025, 19:13
Возможно именно такой посыл и был задуман авторами 😮
31 октября 2025, 11:47 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:47
в ответ на сообщение Елена Матвеева от 21 октября 2025, 07:25
Здорово, что фильм настолько вас впечатлил!
31 октября 2025, 11:47 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:48
в ответ на сообщение Саша Бобырева от 27 октября 2025, 19:09
Рады слышать!
31 октября 2025, 11:48 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:48
в ответ на сообщение Антон Попов от 29 октября 2025, 02:39
Спасибо, стараемся! Но вы круче!
31 октября 2025, 11:48 Ответить
Киноафиша.инфо 31 октября 2025, 11:49
в ответ на сообщение Александр Никитин от 30 октября 2025, 23:35
Мультфильм в стиле классических боевиков - звучит интересно!
31 октября 2025, 11:49 Ответить
pesegov.ilia 4 ноября 2025, 02:04
в ответ на сообщение Антон Попов от 29 октября 2025, 02:39
Зачем спойлерить ? Че за люди …
4 ноября 2025, 02:04 Ответить
rishikeshbox 7 ноября 2025, 17:32
Оценка
ПРЕКРАСНОО!!
7 ноября 2025, 17:32 Ответить
Евгений Михалыч 17 ноября 2025, 21:00
Оценка
На удивление, не плохой мультик.
17 ноября 2025, 21:00 Ответить
Nastya Saranskaya 18 декабря 2025, 21:33
Оценка
Шедевр!!!!!!
18 декабря 2025, 21:33 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.6 Финник 2
Финник 2 анимация, семейный, 2025, Россия
Запретный плод - дублированный тизер 00:36
Запретный плод  дублированный тизер
Смешарики. Сквозь вселенные - тизер 00:52
Смешарики. Сквозь вселенные  тизер
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Мальчик и птица - дублированный трейлер. перевыпуск 00:59
Мальчик и птица  дублированный трейлер. перевыпуск
Частная жизнь - дублированный трейлер 00:59
Частная жизнь  дублированный трейлер
Литвяк - трейлер 02:47
Литвяк  трейлер
Отель "У погибшего альпиниста" - трейлер 02:19
Отель "У погибшего альпиниста"  трейлер
Момо - дублированный трейлер 01:54
Момо  дублированный трейлер
Моя собака - космонавт - тизер-трейлер 01:21
Моя собака - космонавт  тизер-трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше