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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Биография 2017

Рейтинг фильмов в жанре биография 2017 года

Мотылек
1 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Ван Гог. С любовью, Винсент
2 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Матильда
3 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
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Большая игра
4 Большая игра
драма, биография 2017, США
7.5
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2Pac: Легенда
5 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
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Виктория и Абдул
6 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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Довлатов
7 Довлатов
драма, биография 2017, Россия
7.0
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Эскобар
8 Эскобар
драма, криминал, биография 2017, Испания / Болгария
6.7
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Тоня против всех
9 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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