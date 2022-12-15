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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Приключения 2009

Рейтинг фильмов в жанре приключения 2009 года

Шерлок Холмс
1 Шерлок Холмс
драма, боевик, криминал, приключения, мистика 2009, США / Великобритания
8.5
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
2 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Трансформеры: Месть падших
3 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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2012
4 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Терминатор: да придет спаситель
5 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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9
6 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Шевели ластами
7 Шевели ластами
анимация, приключения 2009, Бельгия
7.8
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Вверх
8 Вверх
анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Путь
9 Путь
приключения, боевик 2009, Россия
7.7
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Бесславные ублюдки
10 Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.6
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История одного вампира
11 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
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Черная молния
12 Черная молния
фантастика, приключения, боевик 2009, Россия
7.3
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Воображариум доктора Парнаса
13 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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Бесславные ублюдки (реж. версия)
14 Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик 2009, Германия / США
7.1
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Ведьмина гора
15 Ведьмина гора
триллер, фантастика, комедия, приключения 2009, США
7.0
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Миссия Дарвина
16 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
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Планета №51
17 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Спуск 2
18 Спуск 2
ужасы, триллер, приключения 2009, Великобритания
6.9
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Соломон Кейн
19 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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На игре
20 На игре
приключения, боевик 2009, Россия
6.6
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Затерянный мир
21 Затерянный мир
приключения, комедия, фантастика 2009, США
6.4
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Мститель
22 Мститель
приключения, комедия 2009, США
5.5
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Операция
23 Операция "Мертвый снег"
боевик, комедия, ужасы, приключения 2009, Норвегия
5.3
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