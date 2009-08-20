«Миссия Дарвина»: Рецензия Киноафиши

Три года назад зрители имели счастье ознакомиться с «Премией Дарвина», посвященной самым нелепым смертям, какие только могут случиться с обывателями. Однако даже наиболее эксцентричные эпизоды из жизни обывателей не в силах сравниться с той паранойей, которую несут в массы создатели «Миссии Дарвина». Здесь специально обученные тараканы доставляют микрокамеры в закрытые помещения, а мухи, прошедшие полный курс подготовки, крадут секретную информацию прямо из-под носа – и зачастую даже, как явствует из начальных кадров, в носу – одержимых коммерсантов. Разумеется, в лице (равно как и на оном) русского сознания тараканы и мухи должны найти благодарную аудиторию и благодатную почву. Вряд ли сыщется в России человек, не слышавший про таракана-таракана-тараканище, а уж мухи и вовсе отечественный тотем. Еще приснопамятный Акакий Акакиевич из гоголевской «Шинели», из которой, как известно, все мы вышли и в которую точно так же все мы вернемся, – когда «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком… то ел все это с мухами». Надо надеяться, что, по крайней мере, не с переносчиками секретной информации, а с обычными чуковскими цокотухами, в коих петербургский публицист Михаил Золотоносов находил в 90-х годах полное и совершенное российское решение проблем фрейдовского психоанализа.

Впрочем, главные герои новоиспеченной миссии – не мухи и даже не крот, глубоко внедренный в подземные коммуникации ведущих мировых компаний, а три морские свинки, три веселых друга (точнее, два друга и их прекрасная третья половина), чья ДНК, по утверждениям сценаристов, практически идентична человеческой. Разумеется, сценаристам, часть из которых придумала «Шестой день» с клонированием Шварценеггера, а другая часть – «Пиратов Карибского моря», где почти все персонажи были законченными морскими свиньями… так вот, сценаристам, разумеется, виднее, но подобное смешение видов явно недостойно священного имени старика Дарвина, много лет эволюционировавшего от грызуна науки до естественного отборщика мироздания.

И уж точно старику Дарвину, в честь которого назван заглавный морской свин, даже в самом продвинутом эволюционном сне не могло присниться, что будущие «продукты генной инженерии», на деле подобранные в закусочных, косметологических лабораториях, зоомагазинах и на полях для гольфа, вступят в смертельную схватку с прошедшими спецподготовку кофеварками, замыслившими, по наущению вполне живого и ненарисованного Билла Найи, захватить мир и сделать его не то молотым, не то и вовсе растворимым. Как выражаются по данному поводу, а подчас и без всякого повода, сами персонажи шоу (если, конечно, верить российскому переводу, коему верить довольно опасно), «вот это тема!» и «это суперкруто!».

Разумеется, означенное действо сопровождается многочисленными прыжками, пинками, толчками, порчей воздуха и общественного имущества, криками «G-Force!» и «Убери лоб из-под зада!», – одним словом, всеми теми эффектами, которые доказывают, что придумавшие это люди (чья ДНК, по их же собственным уверениям, почти идентична ДНК морских свинок) суть высшая ступень мировой эволюции. Или, по крайней мере, пищевой цепи штата Калифорния. Впрочем, нам, простым и не очень простым трудящимся зрителям, демонстрировать интерес к подобного рода историям негоже. Ибо, как сказала самая нарядная в «Миссии Дарвина» морская свинка, не желающая играть с человеческими детенышами и быть похожей на чихуахуа Пэрис Хилтон, «если я раскрою свои чувства, то пропадет весь интерес, так что в моих интересах разыгрывать полную незантересованность».

Vlad Dracula