Крипто, 2019

Криминальный триллер с элементами драмы, созданный американским кинорежиссером Джоном Сталбергом, рассказывает о молодом перспективном банковском сотруднике по имени Мартин. Главный герой работает в отделе, специализирующемся на борьбе по отмыванию денежных средств. Шеф направляет Мартина в провинциальный городок Эльба, где банкир родился и провел детские годы. В итоге поездка на малую родину оборачивается для него опасным и сложным делом. Оказывается, через местную художественную галерею пропускаются нелегальные многомилионные суммы в криптовалюте. А еще ему предстоит наладить испорченные отношения с родным братом.