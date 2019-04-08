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Крипто, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Криминальный триллер с элементами драмы, созданный американским кинорежиссером Джоном Сталбергом, рассказывает о молодом перспективном банковском сотруднике по имени Мартин. Главный герой работает в отделе, специализирующемся на борьбе по отмыванию денежных средств. Шеф направляет Мартина в провинциальный городок Эльба, где банкир родился и провел детские годы. В итоге поездка на малую родину оборачивается для него опасным и сложным делом. Оказывается, через местную художественную галерею пропускаются нелегальные многомилионные суммы в криптовалюте. А еще ему предстоит наладить испорченные отношения с родным братом.

  • Киноактеру Бо Кнаппу, сыгравшему Мартина, пришлось в течение пяти месяцев отращивать брутальную бороду для максимального соответствия характеру своего персонажа.
  • Слоган к кинофильму звучит следующим образом: «Fear is the Ultimate Currency», что в переводе на русский означает «Страх – это конечная валюта».
  • Алексис Бледел, сыгравшая Кэти, является женой Винсента Картайзера, исполнившего роль Теда.
  • По имеющимся данным, многие люди, участвующие в краудфандинге, попросили вернуть вложенные средства через пару месяцев после выпущенного релиза.
  • Премьера состоялась 12 апреля 2019-го в США при содействии развлекательной компании «Lionsgate». А также: 18 июня того же года в Канаде, 19 июля в Турции и 19 сентября 2019-го во Франции.
  • Мировые кассовые сборы составили 20 440 долларов.

Молодой агент расследует крупный финансовый заговор на биржах Нью-Йорка, ставя под удар свою семью.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 19 сентября 2019
Премьера в мире 8 апреля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джон Сталберг
В ролях
Люк Хемсворт
Люк Хемсворт
Алексис Бледел
Алексис Бледел
Курт Рассел
Курт Рассел
Винсент Картайзер
Винсент Картайзер
Бо Напп
Бо Напп
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 21:01
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саундтрек фильма Крипто
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