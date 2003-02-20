«Проклятый сезон»: Рецензия Киноафиши

"Проклятый сезон" – это фильм про черных и белых полицейских.

Сразу нужно сказать, что если Вы хотите получить заряд оптимизма и дозу жизнерадостности, то «Проклятый сезон» в этом не поможет. А вот если Вы вдруг осознали то, что в мире царит несправедливость, подлость, всегда не везет хорошим людям и т.д., и Вы ищите очередное этому подтверждение, то обязательно сходите на «Проклятый сезон».

Почему фильм по-русски называется «Проклятый сезон» не совсем понятно. Мы, конечно, не лингвисты (тем более в части американского английского), но вряд ли так переводится оригинальное название фильма «Dark Blue». Наверное, не стоит переводить название этого фильма и с помощью англо-русского фразеологического словаря, в котором говорится, что «the dark blues» - это спортивная команда Оксфорда «Синие»… Точно. У полицейских в фильме была темно-синяя форма, которой они очень кичились, – вот в чем разгадка!!!

Фильм серьезный, можно сказать, «политический» – в основе сюжета одна из самых актуальных (к счастью, не для нас) тем – расовое противостояние. Социальный заказ на создание этого фильма заключался, вероятно, в том, чтобы показать, что как среди белых, так и среди черных есть плохие и хорошие люди. Но, видимо, постоянный страх режиссера нарушить требования политкорректнотсти (обидеть афроамериканцев) привел к тому, что белые в фильме вышли, вроде бы, как и хуже (подлее, слабее характером и т.д.) – по крайней мере, белые полицейские. Мало того, что в ряды белых полицейских закрались коррупционеры и убийцы, так они еще постоянно ругаются матом, непрерывно пьют виски, курят и т.д. А вот черные полицейские – честные, правдивые, в церковь ходят песенки петь. Правда, что творится в негритянских районах (где живут черные «рэперы»)! – это надо видеть.

Курт Рассел играет самого противоречивого героя – полицейского Пэрри. Артист уже не молод, но носит все ту же прическу и своего обаяния не потерял. Очень, кстати, стал он похож на Алена Делона за пятьдесят – что-то такое во взгляде и вообще…

В начале фильма прозвучала такая фраза: «в конце дня пули попали в плохих парней», - означающая «типа, все нормально». А вот в конце фильма оказывается все наоборот. Узнаете, когда посмотрите.

Так что хэппи-энда не обещаем, но все-таки, в конце фильма становится ясно, что злодей будет наказан, а герой Рассела переходит на «светлую» сторону - раскаивается в своих грехах перед законом, и его резко все начинают любить, даже бывшие противники (черные полицейские).

Общее впечатление и выводы после просмотра:

• мир, в любом случае, ужасен и несправедлив;

• как можно жить в Лос-Анджелесе (где происходит действие фильма), вообще не понятно.

Рекомендуем посмотреть «Проклятый сезон» и простым любителям полицейских боевиков (не заморачивающимся на мировые проблемы), так как в нем есть и мафия, и продажные копы, и стрельба, и погоня.