«Посейдон»: Рецензия Киноафиши

Вольфганга Петерсена в последнее время определенно тянет к морю. В «Идеальном шторме» он живописует страсти по рыболовецкому судну, в «Трое» рисует прелести ахейского путешествия к берегам Илиона, в «“Посейдоне”» сталкивает одноименный круизный лайнер с гигантской волной-убийцей. Можно, конечно, предположить, что Петерсен затосковал по водному антуражу «Лодки», лучшего своего фильма теперь уже четвертьвековой давности, где мощный экзистенциальный заряд перекрывал потенциальные ресурсы блокбастера, но вернее всего то, что один из самых успешных голливудских тевтонцев просто хорошо чувствует аромат больших денег. А деньги, что бы там ни говорили римские императоры, пахнут, и еще как пахнут, и пахнут прекраснее всех прочих вещей на свете. И этот аромат, исходящий в данном случае от гиперуспешного «“Титаника”» Джеймса Кэмерона, к тому же вправду талантливо снятого, как раз и притянул к себе Петерсена, взявшегося за римейк картины Рональда Нима «Приключение “Посейдона”» 1972 года – в надежде, что и ему перепадет из корсарского сундука, непрерывно пополняемого стараниями зрительских масс.

Чтобы ударить наверняка – прямой наводкой по главным эмоционально-психическим переборкам, – Петерсен спас большую часть главных героев (хотя риск в «Идеальном шторме», где все персонажи, вышедшие в море, погибли, окупился, к немому изумлению продюсеров, сторицей, в следующий раз могло и не повезти) и ввел непременную любовную линию, а для менее романтической и более семейной части аудитории присовокупил еще и маму с маленьким мальчиком. Коммерческий расчет оказался точен, зато художественное качество в очередной раз дало сбой. Как и в оригинале 72-го года, вступительная – докатастрофная – часть невероятно бледна и скучна; подавляющее большинство характеров едва намечено, говорить героям не о чем, да и делать тоже, в сущности, нечего. Право, на свете есть вещи и поважнее и поинтереснее, чем обсуждение бюста Эмми Россум, каковы бы ни были эстетические достоинства последнего.

Но как только невесть откуда взявшаяся волна накрывает гигантское судно, тут уж съемочная группа размахивается во всю богатырскую ширь спецэффектных возможностей Industrial Light & Magic. На всем дальнейшем протяжении фильма что-то непрерывно искрит, взрывается, вливается, выливается, взлетает и тонет. Группа храбрецов, рвущихся через отсеки и палубы к винтовым отверстиям затихшего кверху брюхом корабля, напоминает компьютерных игроков, ловко, хотя и не без потерь, проходящих по заданным уровням, только в случае с «“Посейдоном”» многоуровневая игра инсталлирована в пособие по выживанию на тонущем судне, инструкции из какового пособия в реальности повторять не рекомендуется. Петерсен и Марк Протосевич, шесть лет назад дебютировавший крепким и интригующим сценарием «Клетки», а теперь заново адаптировавший роман Пола Гэллико «Приключение “Посейдона”», ловко жертвуют интриге второстепенные фигуры, а когда дело доходит до главных, проявляют завидную изощренность: ни влюбленные, ни родители с маленькими детьми не должны быть разлучены, поэтому пары железно остаются в живых, нивелируя таким образом кардинальный трагизм сюжета. Несмотря на несколько душераздирающих сцен, шум и ярость стихии заглушают слишком человеческое и потому самое важное в любой катастрофе, так и не дав прорваться на экран настоящей, не протраленной киноиндустриальными капитанами истории.

Vlad Dracula