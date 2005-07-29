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Sky High

Высший пилотаж, 2005

2005 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Уилл Стронгхолд, сын всемирно известных легендарных супергероев Командора и Джетстрим, собирается пойти по их стопам. Для этого он поступает в элитную школу "Небесная высь", где воспитываются будущие супермены, обладающие сверхъестественными способностями. Однако Уилл лишен таких качеств, и поэтому он учится не в классе "Герой", а в гораздо менее престижном "Партнере". В первый год обучения Уиллу приходится очень несладко – он сталкивается с деспотичным учителем физкультуры, суперскоростным хулиганом и опасным, завистливым бунтарем, способным выпускать огонь из рук. К этим неприятностям добавляются и обычный страх, и проблемы с девчонками, и сложные взаимоотношения с родителями. Но когда коварный злодей начинает угрожать его семье, друзьям и "Небесной выси", в Уилле вдруг пробуждаются сверхчеловеческие возможности, и он обретает способность с честью поддержать семейные традиции.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 15 сентября 2005
Премьера в мире 29 июля 2005
Возраст 18+
MPAA PG
Прокатчик Каскад
Бюджет $35 000 000
Режиссер
Майк Митчелл
Майк Митчелл
В ролях
Майкл Ангарано
Майкл Ангарано
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Курт Рассел
Курт Рассел
Келли Престон
Келли Престон
Стивен Стрэйт
Стивен Стрэйт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Высший пилотаж 2 постера
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