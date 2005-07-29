Высший пилотаж, 2005

Уилл Стронгхолд, сын всемирно известных легендарных супергероев Командора и Джетстрим, собирается пойти по их стопам. Для этого он поступает в элитную школу "Небесная высь", где воспитываются будущие супермены, обладающие сверхъестественными способностями. Однако Уилл лишен таких качеств, и поэтому он учится не в классе "Герой", а в гораздо менее престижном "Партнере". В первый год обучения Уиллу приходится очень несладко – он сталкивается с деспотичным учителем физкультуры, суперскоростным хулиганом и опасным, завистливым бунтарем, способным выпускать огонь из рук. К этим неприятностям добавляются и обычный страх, и проблемы с девчонками, и сложные взаимоотношения с родителями. Но когда коварный злодей начинает угрожать его семье, друзьям и "Небесной выси", в Уилле вдруг пробуждаются сверхчеловеческие возможности, и он обретает способность с честью поддержать семейные традиции.