«Однажды... Тарантино»: Рецензия Киноафиши

Если вы интересовались не только фильмами Тарантино, но и тем, как они создавались, то наверняка слышали эти удивительные истории. Как он заработал деньги на постановку «Бешеных псов», снявшись в сериале «Золотые девочки» в роли двойника Элвиса Пресли. Как он писал роль Винсента Веги в «Криминальном чтиве» для своего любимца Майкла Мэдсена, а потом отдал ее Джону Траволте (сыграй в фильме первоначальный кандидат, это было бы совсем другое кино: Мэдсен ненавидит танцы!). Как он придумал Red Apple — вымышленные сигареты, которые курят почти все его персонажи. Как он лично душил героиню Дайан Крюгер в «Бесславных ублюдках», потому что не мог доверить эту важную сцену даже такому профессионалу, как Кристоф Вальц.

При этом «Однажды… Тарантино» — не рассказ от первого лица. Режиссер, как известно, обожает говорить о себе и своих работах, но здесь о нем говорят другие: его постоянные соратники, его доверенные люди, его любимые актеры. Никаких художественных изысков в картине нет, это классический документальный формат. Сидящие в кадре герои дают интервью, и их реплики перебиваются отрывками из фильмов, архивными материалами и анимационными вставками (там, где Квентина Тарантино нельзя было показать, его нарисовали).

Однажды... Тарантино

Авторам удалось привлечь к работе над картиной настоящих звезд. Тут появляются Сэмюэл Л. Джексон и Джейми Фокс, Тим Рот и Кристоф Вальц, Курт Рассел и Зои Белл, Дженнифер Джейсон Ли и Дайан Крюгер, Майкл Мэдсен и Элай Рот. Абсолютно разные люди, с разными творческими карьерами и характерами. Но эмоция одна на всех: это бесконечное восхищение Тарантино как сценаристом и режиссером. По ту сторону камеры, как нетрудно догадаться, тоже стоят преданные поклонники. Если попытаться описать «Однажды… Тарантино» несколькими словами, то можно сказать, что это фильм, созданный фанатами для фанатов.

Лента лишена подробных биографических деталей, из нее вы не узнаете, где режиссер родился и женился. Она представляет собой путешествие по его фильмографии, по восьми картинам из существующих девяти: пока снимался «Однажды… Тарантино», «Однажды в… Голливуде» только готовился к производству. Значительная часть — анекдоты со съемочных площадок: как снималась та или иная сцена, как попал в такой-то фильм тот или иной актер, как был придуман тот или иной образ. Многие рассказы звучали и раньше, в других проектах, журналистских статьях и программах, но вот удивительное дело: Тарантино настолько притягательная личность, что каждую историю все равно слушаешь как в первый раз, будто речь идет о герое из древних мифов.

Однажды... Тарантино

Помимо забавных подробностей, есть и совершенно душераздирающие. Тарантино любит не только тех людей, которые работают в кадре, но и тех, кто остается за ним. Один из самых пронзительных моментов фильма — записи дублей, в которых актеры по просьбе режиссера передают приветы и воздушные поцелуи его постоянному монтажеру Салли Менке. Тарантино знал, что потом она будет сидеть в одиночестве в темной комнате, снова и снова просматривая отснятый материал, и хотел сделать ее работу хотя бы чуточку веселее. И вот Менке уже нет в живых, а дубли остались.

Однажды... Тарантино

Можно было бы попенять режиссеру фильма Таре Вуд на полное отсутствие конфликта, но очевидно, что в данном случае восторженная интонация — это сознательный выбор. Будь «Однажды… Тарантино» поэтическим произведением, это была бы ода. К тому же отрицательный персонаж в картину все-таки проникает. В процессе съемок произошел скандал с Харви Вайнштейном, и авторы поспешили добавить в свой док материалы о том, как знаменитый продюсер, работавший над фильмами Тарантино, добивался своих целей и крушил чужие надежды. Вставлена и видеозапись аварии Умы Турман со съемочной площадки «Убить Билла»: актриса тогда получила по вине режиссера серьезные травмы. Эти фрагменты выглядят несколько искусственными и резко контрастируют с общим воодушевлением и восхищением. Однако без них мир Тарантино выглядел бы совсем сказочным, что вряд ли соответствует действительности. Тем, кто будет смотреть фильм (а его стоит увидеть любому человеку, которого интересует творчество режиссера), хорошо бы помнить о том, что даже гении иногда совершают ошибки.

Ксения Реутова