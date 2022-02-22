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Нечто Нечто
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The Thing

Нечто, 1982

1982 / США
8.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Спасаясь от вертолета, из которого ведется стрельба, на американскую полярную станцию прибегает собака. Сотрудники станции спасают пса и размещают его в загоне вместе с остальными собаками. Пытаясь выяснить, что стало причиной такого странного поведения норвежских полярников, которым принадлежал вертолет, американцы отправляются на норвежскую полярную станцию и обнаруживают, что она разгромлена и сожжена. Вечером того же дня спасенная собака превращается в монстра и начинает убивать все живое...

  • На британских антарктических исследовательских станциях существует традиция смотреть “Нечто” каждый год 21 июня, во время празднования Дня середины зимы. 
  • Джон Карпентер говорил, что “Нечто” - его любимый фильм из тех, что он снял. 
  • Грим в этом фильме считается эталонным. На момент создания “Нечто” специалисту по гриму Робу Боттину было всего 22 года. 
  • Пятнадцатимиллионный бюджет фильма - это существенно больше, чем тратилось на фильмы ужасов того времени. “Пятница 13-е” стоил всего 700 тысяч долларов, а “Хэллоуин” того же Джона Карпентера сняли всего за 375 тысяч долларов. 
  • Прокат фильма стартовал в тот же день, что и прокат “Бегущего по лезвию” Ридли Скотта. Оба фильма были прохладно встречены критиками, но теперь считаются культовыми. 
  • Курту Расселу понадобилось около года, чтобы отрастить свою знаменитую бороду и шевелюру.

На затерянной в Антарктиде американской исследовательской станции появляется инопланетный монстр. Особенность его организма - способность к почти моментальной трансформации практически в любое живое тело, с которым существо вступает в контакт, иными словами, кого оно попросту может сожрать. Постепенно ситуация для обитателей станции становится трагической - каждый начинает понимать, что любой из окружающих его товарищей в действительности может быть изменившимся Чужаком...

8.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 25 июня 1982
Премьера в мире 25 июня 1982
Возраст 16+
Режиссер
Джон Карпентер
Джон Карпентер
В ролях
Курт Рассел
Курт Рассел
Уилфорд Бримли
Ричард Дайсарт
Ричард Мэзур
Доналд Моффэт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Нечто 3 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джон Карпентер хотел бы снять сиквел «Нечто» Однако никаких конкретных заявлений легендарный кинематографист не делает.
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22 февраля 2022 14:03
Джеймс Ганн написал, какие фильмы он считает лучшими у Квентина Тарантино, Мартина Скорсезе и Серджио Леоне Режиссер показал неожиданную подборку и назвал одну из лучших, по его мнению, картин современности.
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16 июня 2021 19:19
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