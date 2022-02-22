Нечто, 1982

Спасаясь от вертолета, из которого ведется стрельба, на американскую полярную станцию прибегает собака. Сотрудники станции спасают пса и размещают его в загоне вместе с остальными собаками. Пытаясь выяснить, что стало причиной такого странного поведения норвежских полярников, которым принадлежал вертолет, американцы отправляются на норвежскую полярную станцию и обнаруживают, что она разгромлена и сожжена. Вечером того же дня спасенная собака превращается в монстра и начинает убивать все живое...
На затерянной в Антарктиде американской исследовательской станции появляется инопланетный монстр. Особенность его организма - способность к почти моментальной трансформации практически в любое живое тело, с которым существо вступает в контакт, иными словами, кого оно попросту может сожрать. Постепенно ситуация для обитателей станции становится трагической - каждый начинает понимать, что любой из окружающих его товарищей в действительности может быть изменившимся Чужаком...