Курт Рассел
Награды
Награды и номинации Курта Рассела
Kurt Russell
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Курта Рассела
Золотой глобус 1984
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Номинант
Золотая малина 2002
Худшая экранная пара
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Золотая малина 1990
Худшая женская роль второго плана
Номинант
