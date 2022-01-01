События разворачиваются во вселенной монстров, где живет Годзилла и другие титаны. Правительство попыталось уничтожить их еще в 1954 году, сбросив атомные бомбы в Тихий океан. Власти объяснили это испытаниями ядерного оружия. С тех пор побережье Сан-Франциско, которое оказалось центром битвы, сложно назвать тихой гаванью. И те, кто виноват в разразившихся беспорядках на планете, по-прежнему прячутся среди людей. Это история одного семейства, чье прошлое связано с тайной организацией, получившей название «Монарх».