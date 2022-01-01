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Киноафиша Сериалы Годзилла и Титаны
Годзилла и Титаны ( - …) Godzilla and the Titans
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

События разворачиваются во вселенной монстров, где живет Годзилла и другие титаны. Правительство попыталось уничтожить их еще в 1954 году, сбросив атомные бомбы в Тихий океан. Власти объяснили это испытаниями ядерного оружия. С тех пор побережье Сан-Франциско, которое оказалось центром битвы, сложно назвать тихой гаванью. И те, кто виноват в разразившихся беспорядках на планете, по-прежнему прячутся среди людей. Это история одного семейства, чье прошлое связано с тайной организацией, получившей название «Монарх».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Курт Рассел
Курт Рассел
Уайатт Рассел
Уайатт Рассел
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Годзилла и Титаны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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