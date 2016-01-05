«Стив Джобс»: Рецензия Киноафиши

Первый опыт игрового «кинобиографирования» Стива Джобса, предпринятый в 2013 году режиссером Джошуа Майклом Стерном и сценаристом Мэттом Уайтли, оказался совершенно неудачным. Мало того что кино вышло абсолютно иллюстративное, так еще и наивное донельзя: авторы первого «Джобса», дожив до 2013-го, умудрились так и не понять, что компьютерные технологии не только освобождают, но и порабощают, и порабощают уже в гораздо большей степени, нежели несут избавление от тотального господства неких верховных властителей. На следующий раунд осмысления «яблочной» IT-революции были брошены совершенно иные интеллектуальные силы. Сценаристом новой кинобиографии Джобса стал живой классик современной американской драматургии Аарон Соркин, удостоенный «Оскара» за сценарий к финчеровской «Социальной сети» (хотя наиболее сильной из прежних его работ была дебютная – «Несколько хороших парней», по собственной пьесе, с Робом Райнером в режиссерском кресле). Ну а поставил картину Дэнни Бойл – фигура явно иного калибра, нежели Джошуа Майкл Стерн…

Роль Стива Джобса примеривал на себя Кристиан Бэйл

Художественная форма, выбранная Соркином и Бойлом, оказалась чрезвычайно органичной, соответствующей «формату», «стилю» самого Джобса: это театрализованная презентация как шоу массового соблазнения. Заглавный герой застигнут в трех кульминационных точках своей жизни. 24 января 1984-го («зернистая» 16-миллиметровая пленка): презентация Macintosh в аудитории Флинта колледжа Де Анца в Купертино (Калифорния). 12 октября 1988-го (35-миллиметровая пленка): презентация NeXT в Симфоническом зале в Сан-Франциско. 6 мая 1998-го (цифровое изображение): презентация iMac в той же аудитории Флинта колледжа Де Анца, где некогда пред изумленными очами публики был явлен Macintosh. В эпицентре и вокруг каждого из представлений, устраиваемых Джобсом, Соркин и Бойл ведут представление о самом Джобсе. Каждая сцена – искрометная дуэль диалогов, обнажающая и одновременно расцвечивающая подноготную безжалостного, расчетливого и полупомешанного «гуру компьютерной революции». Все эти диалоги разворачиваются на фоне максимально артистичных джобсовских презентаций, увенчивающихся то знаменитым анти утопическим роликом (с режиссурой Ридли Скотта), «отменяющим» роман Оруэлла «1984», то дуэтом скрипача и компьютера, играющих Скрипичный концерт ля минор Баха. А эти презентации, в свою очередь, оказываются сценой сознания главного героя: до такой степени, что с какого-то момента сцены коридоров становятся экранами, на которых визуализируются образы и мысли Джобса.

Дэнни Бойлу удалось передать, пожалуй, главное: хотя спроектировано и собрано все было чужими руками, именно Джобс с маниакальным азартом создал тот «наш новый мир», что глубже и глубже оплетает и совращает нас, – создал как дирижер, яростно и бесчеловечно прорывающийся к новому звучанию. Эта магия есть в кадре: в движении камеры, в эмоциональной пульсации пространства, в столкновениях реплик, в глазах Майкла Фассбендера. Именно за счет этой магии оправдан даже финал: сентиментально-лучезарный и почти никак, в общем-то, не вытекающий из предшествующего хождения по «яблочным» мукам. Зато дающий некую надежду на человечность в мире тотального соблазняющего спектакля.

Сергей Терновский