«Свет в океане»: Рецензия Киноафиши

Проблема выбора

В этом году кинокомпания DreamWorks занималась производством целых трёх фильмов, которые претендуют на высокую оценку. Один из них – «Большой и добрый великан» («The BFG», реж. Стивен Спилберг) – уже вышел (правда, его оценки варьируются от «очень хорошо» до «ужасно»), другой – «Девушка в поезде» («The Girl on the Train», реж. Тейт Тэйлор) – только на подходе. Сейчас же в прокате появится картина режиссёра Дерека Сиенфрэнса «Свет в океане» («The Light Between Oceans»).

Кадр их фильма «Свет в океане»

«Свет в океане» смотреть определённо стоит. Это довольно красивая и необычная история о том, как тяжело сделать правильный выбор, когда, кроме моральных ориентиров, есть личный интерес.

Фильм, снятый по одноимённой книге М. Л. Стедман, рассказывает о смотрителе маяка Томе Шерборне (Майкл Фассбендер), который вступает на эту работу после войны. Он относится к своему одиночеству спокойно, даже с удовольствием. Его совсем не пугает его синдром одиночки, он выполняет свою работу без пререканий. Но только до тех пор, пока окончательно и бесповоротно не влюбляется в Изабель Грейсмарк (Алисия Викандер). Чувство взаимно, и через некоторое время Том перестаёт быть одиночкой, живя на Янусе уже с женой.

Кадр их фильма «Свет в океане»

Но и вдвоём эта маленькая семья живёт достаточно счастливо. Они выглядят как люди, которые созданы друг для друга. Но у каждого героя этой трогательной картины есть проблемы. Суровый, переживший войну Том, мучается воспоминаниями кровопролитных битв, а Изабель, у которой никак не получается выносить ребёнка (у неё случается несколько выкидышей), страдает от того, что может не познать радости материнства. Она просто не представляет своей жизни без детей, и с каждой новой потерей становится всё несчастнее.

Но однажды к их одинокому острову прибивается ялик с мёртвым мужчиной и младенцем. Что же с ними делать? Вот он – выбор, который перевернёт их мирные жизни.

Кадр их фильма «Свет в океане»

«Свет в океане» – драма во всех смыслах этого слова. Ничего радостного и весёлого в фильме нет. Даже беззаботное счастье влюблённых в начале их совместной жизни носит оттенок тех печалей и страданий, которое они ещё познают.

Фильм показывает не просто одну или несколько житейских ситуаций. «Свет в океане» – это целая жизнь с её испытаниями и непростыми решениями. Можно ли поступиться принципами, честью и долгом ради любви? Показывая характеры героев, картина объясняет мотивы героев. Но право голоса есть только у взрослых, и из-за их эгоизма страдает невинный ребёнок.

Кадр их фильма «Свет в океане»

Картина особенно интересна той атмосферой, которую смогли показать создатели фильма. Чувствуется то одиночество, которым окружены герои, видны их переживания, отлично показан их быт. С появлением ребёнка появляются новые детали их жизни. Но основная суть фильма сосредоточена всё-таки на сюжете, на том, как живут герои после своего непростого решения. В фильме лишь мельком обозначаются проблемы удалённости места жительства Тома, Изабель и маленькой Люси. То есть, никто не болеет, ничего не ломает, и доктор им не нужен. Отсутствием таких бытовых неприятностей сюжет немного идеализируется.

Но создатели фильма, видимо, не случайно не показывали такие ситуации, ведь это история не о проблемах одинокой жизни, а о решении, которое влечёт за собой неприятные последствия.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 8 сентября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Свет в океане»