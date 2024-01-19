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The Kitchen

Кухня, 2024

2024 / Великобритания
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Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 19 января 2024
Премьера в мире 19 января 2024
Возраст 18+
Режиссер
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
В ролях
Кэйн Робинсон
Хоуп Икпоку-мл.
Лола-Роуз Максвелл
Дэни Моусли
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
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7.7 IMDb
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Постер фильма Кухня 2 постера
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