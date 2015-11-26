«Макбет»: Рецензия Киноафиши

Жизнь коротка, искусство вечно

За несколько веков, прошедших со времён Шекспира, его бессмертные произведения несчитанное количество раз преподносили публике, облекая их в театральные постановки и кинокартины. «Макбет» не является исключением. Обращаясь к истории его экранизаций, можно выделить нашумевший фильм Романа Полански, самый жестокий и откровенный из всех. Также внимания заслуживает каноничная британская постановка 2013 года под эгидой Кеннета Брана, которую транслировали на больших экранах во всём мире. Есть ещё и современное видение от Джеффри Райта, навеянное последними тенденциями и разрывающее классику в клочья. И это далеко не полный список удачных и не очень явлений Макбета народу. Австралийский режиссёр Джастин Курзель взял на себя смелость в очередной раз адаптировать всемирно известную трагедию. На его счету до этого была всего лишь одна полнометражная картина, которую в 2011 году отметили Золотой пальмовой ветвью. Что же касается экранизации одной из самых известных в мире пьес, здесь он тоже преуспел и смог-таки вдохнуть в неё новую жизнь, используя все доступные средства воздействия на органы чувств.

Это история о торжестве судьбы и её возмездии над человеком, проложившем путь к своему величию сквозь реки крови. Узнав от трёх ведьм, что ему предначертано стать королём, Макбет сталкивается с тяжёлым выбором: оставить всё как есть или претворить пророчество в жизнь. Поддавшись убеждениям жены и загоревшись жаждой власти, он принимает решение убить короля Дункана. Этот поступок затмевает его рассудок, и отныне ему неведом покой, пока он не уничтожит все преграды на своём пути. Джастин Курзель взвалил на свои плечи нелёгкую задачу. Его фильм должен был привлечь внимание искушённых зрителей своей исключительностью. С уверенностью можно сказать, что ему удалось.

Сценарий практически не идёт вразрез с оригиналом, в нём абсолютно всё отсылает именно к классическому видению. При этом режиссёру удалось создать совершенно уникальную, завораживающую атмосферу. Пейзажи мрачной, холодной Шотландии ни на минуту не позволят отвести взгляд от экрана, а музыка будет ласкать слух на протяжении всей ленты. Но самое потрясающее – это виртуозная актёрская игра, в особенности Майкла Фассбендера. Он словно был рождён для роли жестокого правителя. Во многом благодаря актёрам, создаётся ощущение, что ты смотришь безупречную театральную постановку. С художественной и технической точки зрения фильм способен впечатлить любого, кому не чуждо наслаждение искусством. Однако есть одна слабая сторона – это отсутствие динамики и чересчур размеренное повествование. Весь тот взрыв эмоций и нарастающее напряжение, которых ты ожидаешь от подобной картины, в ней так и не появляются, должно быть, уступив место эстетической составляющей. Поэтому, зрителю остаётся лишь компенсировать это упущение, сделав упор на получении визуального удовольствия.

Трошина Олеся