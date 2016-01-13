«Строго на запад»: Рецензия Киноафиши

В фильмографии начинающего режиссёра и сценариста Джона Маклина значатся всего две короткометражки, а картина «Строго на запад» стала для него дебютом в полнометражном кино. К слову, в его первых работах в главной роли также выступил Майкл Фассбендер, которого с постановщиком связывают долгие годы дружбы, иначе вряд ли бы его лицо красовалось на постере не какого-нибудь очередного блокбастера, а всего лишь скромной пробы пера. Для широкого экрана он избрал непростой жанр вестерна, который последние годы активно стремятся воскресить, однако достойно с этим справляются лишь немногие. Кто-то снимает в брутальной манере, например, Иньярриту своего «Выжившего», а комики вроде Сета Макфарлейна преподносят зрителям свои попытки в качестве ироничного и абсурдного фарса. На первый взгляд, картина Маклина кажется комедийной, но на деле оказывается, что за каждым поворотом вас ждёт неминуемая трагедия, даже в финале мелькает хроника всех погибших, представляя тем самым практически весь актёрский состав.

Повествование выстраивается на основе флешбэков, из которых становится ясно, что юный парень Джей Кавендиш влюбился в девушку не под стать своему статусу, в результате чего произошла потасовка, и теперь за головы возлюбленной и её отца объявили награду в 2000 долларов. Осуждённые за убийство, они вынуждены покинуть родную Шотландию и отправиться выживать под палящим солнцем Дикого Запада. Джей не в силах пережить разлуку, поэтому следует за ними вдогонку, имея при себе один револьвер и пособие для начинающих путешественников. Но практически сразу он сталкивается с жестокими реалиями суровой и жаркой местности. Находясь под прицелом, он встречает спасителя в лице закалённого в перестрелках Сайласа, который вызывается проводить парня к его девушке.

Вроде бы типичная картина о несовместимых, но вынужденных держаться вместе спутниках выходит за рамки этого определения, выводя на первое место совсем иной смысл. Уместить его можно в одно предложение: «Не стреляй в первого встречного, даже если у него в руках оружие». Это и отличает фильм от других представителей жанра, в которых главное правило гласит, что на Диком Западе пускать пулю необходимо в кого попало и при любых обстоятельствах. Здесь же любой выстрел без разумной на то причины приводит к драме, отдаляя хоть и насыщенный искромётным юмором сюжет от преданности одной лишь иронии. Несмотря на короткий хронометраж, взаимоотношения героев вполне успевают выстроиться. В первую очередь стоит выделить тандем Фассбендера и Коди Смита-Макфи, которые в этом году вновь появятся вместе в продолжении «Людей Икс». Сайлус представляет собой познавшего все тяготы экзистенциализма авантюриста, а Джей только начал сталкиваться с бременем жизни. Его персонаж являет зрителям образ невинного мечтателя, не скупящегося на философские высказывания, который верит в бесстрашную силу любви. На роль его пары взяли 31-летнюю актрису Карен Писториус, внешне скорее походящую на старшую сестру главного героя. А её отца, который, в свою очередь, больше напоминает супруга, сыграл Рори МакКанн, известный в качестве верного Пса короля Джоффри из «Игры престолов». Главным антагонистом выступил Бен Мендельсон, однако его роль во всей этой истории не такая уж и значимая.

Фильм стоит смотреть, исходя в первую очередь из визуальных соображений. Он снят в преувеличенно живописной манере, которая с первых секунд очаровывает своими красками. Постановка кадра время от времени даже напоминает Уэса Андерсона своей идеальной симметричностью. Есть тут и эффектный момент с растущим в земле грибом, который невольно отсылает к «Алисе в стране чудес». Также рекомендуется всем, кому поднадоел бесперебойный экшен, ибо уже дословный перевод картины, который звучит как «Медленный запад», неплохо отражает её суть. В целом ждать чего-то фееричного не стоит, однако, скрепив воедино все составляющие, выходит весьма любопытный образец дебютного кино, скрашенный пока что по большей части подражанием именитым мэтрам, но при этом не лишённый собственных штрихов.

Трошина Олеся