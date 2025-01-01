Меню
Награды и номинации Майкла Фассбендера
Michael Fassbender
Награды и номинации Майкла Фассбендера
Оскар 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2016
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2014
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA 2016
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2014
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Восходящая звезда
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Лучший актер
Победитель
MTV Movie Awards 2014
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
