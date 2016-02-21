Меню
Фрэнк. Трейлер
Фрэнк. Трейлер
Дата публикации: 7 марта 2014
Фрэнк
– В центре истории окажется молодой парень, жаждущий стать музыкантом и попадающий в состав эксцентричной поп-группы, возглавляет которую таинственный и загадочный Фрэнк.
Развернуть
Все трейлеры фильма
трейлер с закадровым переводом
отрывок 1
Toporock
21 февраля 2016, 05:17
Приятное кино. Все персонажи хорошо попали в роль. Музыка и тембр голоса, наводит на Doors, местами на Radiohead, так и они вполне могли записывать альбомы. Без лишнего пафоса, без попсы. 8\10
Фасбендер - реабилитирован после Х-людь.
21 февраля 2016, 05:17
7.1
Фрэнк
комедия, драма, детектив, 2014, Великобритания / Ирландия
01:57
