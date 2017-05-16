«Чужой: Завет»: Рецензия Киноафиши

Слуга в раю или владыка ада? (с)

«Волков бояться – в лес не ходить», - опрометчиво решил капитан космического корабля, тем более, что, по его скромному разумению, волков на этой милой планетке почему-то не предполагалось. Она (планетка) выглядела на редкость миролюбиво. И по всем параметрам подходила для заселения куда больше, чем та, на которую они собирались. Да и была она, что называется, «в шаговой доступности»: всего-то несколько недель лёту. А до той – семь с половиной лет. Разница! Так уж лучше обустроиться здесь, а не тащиться к черту на рога с двумя тысячами дремлющих в анабиозе переселенцев.

Майкл Фассбендер в фильме Ридли Скотта «Чужой: Завет»

Сказано – сделано. И вот уже десять человек экипажа, капитан и андроид Уолтер (Майкл Фассбендер) собираются на экскурсию – прогуляться по новой планете. Правда, кое-кто почему-то против. Кое-кто почему-то уверен, что экскурсия не совсем безопасна: территория неизведанная, на картах не значится, да и мало ли что. Может, там кто-то уже до нас заселился – и нас вовсе не ждет. Или ждет – неизвестно, что хуже. Впрочем, такая гипотеза никому не понравилась, и Дэниелс (Кэтрин Уотерстон) осталась в меньшинстве. А значит, была вынуждена пойти со всеми… Как не сложно догадаться, на планете их действительно ждали.

Кадр из фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет»

О новом «Чужом» было известно давно. А уже в 2015-м Ридли Скотт объявил, что планируется целая трилогия. Радость поклонников границ не знала: первую ласточку (хотя, точнее уж, первого ксеноморфа) ждали так, как не ждут продолжений любых других франшиз. И это при том, что, например, «Прометея» приняли далеко не все – а «Завет», как известно, идет по его стопам, он его продолжает. Тем не менее, вера в «Чужого» была. Да и первые рецензии оказались со знаком плюс. Но вот фильм вышел и… и как бы так помягче сказать… несколько удивил.

Такое впечатление, что «Чужой» застрял где-то в прошлом. Застрял намертво. Как будто он вышел не в 2017-м, а лет десять-пятнадцать назад. И дело даже не в компьютерной графике или спецэффектах (с ними, кстати, все хорошо - сработано без халтуры, хотя в восторженный обморок падать поводов нет). Дело в полном отсутствии хоть чего-то оригинального, хоть какой-то выдумки. Мне почему-то кажется, что калька с прежних успехов – не есть новый фильм, даже если утяжелить её для солидности философскими подтекстами, жирными намеками о сущности нацизма и цитатами из английской литературы.

Кэтрин Уотерстон в фильме Ридли Скотта «Чужой: Завет»

Простите, но сюжет «Завета» банален и предсказуем до неприличия. Как только космический челнок с десятком бравых воинов стартует в сторону неизвестной доселе планеты, даже ребенок начинает понимать: скушают всех. Ибо, во-первых, незачем соваться незнамо куда без скафандра, профилактических прививок и предварительной разведки на местности, а во-вторых, сюжет уж больно не нов: это традиционные «Десять негритят», только в космическом антураже. Кстати, по количеству героев, оставшихся в живых, можно точно определять время до финальных титров: съели всего двоих – значит, до конца далеко; погибли семеро – ага, финиш не за горами….

Кадр из фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет»

Правда, ближе к финалу появляются варианты: не будем забывать, что на корабле отдыхают в анабиозе 2000 переселенцев, а значит, ксеноморфам будет, где разгуляться. Вопрос лишь в том, дожуют ли они всех колонистов сразу или оставят на сиквел. Не хочу вам портить «интригу» – догадайтесь сами, это несложно. Но есть и другая сторона медали. «Чужому» можно было бы простить многое: и сбитую логику, и банальность сюжета, если бы… если бы зритель визжал от ужаса или хотя бы вздрагивал. В конце концов, основная задача хоррора – пугать. Так вот, скажу о себе. Лично мне страшно не было. Ну, вот совсем. Хотя я существо до безобразья пугливое: я постыдно дрожала на «Прометее», а на недавнем фильме «Живое» испытывала непреодолимое желание выскочить из зала с воплями «Ой, мамочка, хэлп!».

Кадр из фильма Ридли Скотта «Чужой: Завет»

Что же касается плюсов, то я бы назвала добротно сделанный экшен (который усиливается ближе к финалу) и едва уловимое ощущение ностальгии. Да-да, первый «Чужой» родился лет сорок назад, а его киновселенная здравствует и поныне: для многих это уже серьезный повод, чтобы сходить-навестить ксеноморфов. И ничего, что фильм стал более мрачным и более философским. Наверное, попытка придать франшизе некоторую глубину заслуживает уважения, хотя и не ясно, как именно воспримут это фанаты. Не будут ли, например, смеяться над андроидом, когда тот столкнется с экзистенциональным выбором: что лучше, быть слугой в раю или становиться владыкой ада. Ну, что ж, поживем – увидим.

Вера Алёнушкина

В российском прокате с 18 мая

Расписание и покупка билетов на фильм «Чужой: Завет».