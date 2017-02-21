«Афера по-английски»: Рецензия Киноафиши
Чэд Катлер (Майкл Фассбендер) — великолепный гонщик. Он тратит свой талант, чтобы раздражать местных полицейских и развозить членов семьи по их не совсем обычным делам. Чэд — заботливый семьянин, у которого двое озорных детей и терпеливая красавица-жена. Они могут часами в редкий день вместе пролежать на диване за просмотром телевизионного шоу, позабыв о мирской суете, и по-настоящему наслаждаться компанией друг друга. Чэд — потомственный нон-конформист и маргинал, отвергающий правила капиталистического общества. Он проживает в трейлере за городом в семейной комунне, где отец (Брендан Глисон) утверждает, что земля плоская, и готов дать по зубам каждому, кто посмеет его оспорить. Катлеры презирают нормальных людей с их мнимыми ценностями и стараются всеми силами «попортить им кровь». Но Чэд мечтает о нормальной жизни для собственной семьи.
Образ отца — одна из нетленных тем мирового искусства, начиная с живописи, заканчивая философией и литературой. Немало книжной классики, знакомой нам со школьной скамьи, делает проблему отцов и детей центробежной силой всего повествования. Безусловно, все эти произведения носят сакральный смысл, и назвать их лёгкими для восприятия — язык не повернётся. Именно поэтому поднимать тему преемственности поколений в современном кино считается рискованным и самоотверженным шагом. Философские изыскания режиссёров заочно нарекают «арт-хаусом», придавая явлению негативный оттенок.
Наверное, именно поэтому режиссёрский полнометражный дебют Адама Смита («Доктор Кто?») с Майклом Фассбендером (Кредо убийцы, Макбет, Люди Икс) выходит в российский прокат под названием «Афера по-английски». Признаться, едва ли прямая отсылка в названии на молитву «Отче наш» завлечёт и без того изголодавшуюся до многобюджетных зрелищ публику. И всё же «Должники наши», — именно так в переводе с оригинала будет звучать «Trespass against us», — является довольно интересным зрелищем, не стесняющимся выдавать себя за криминальный боевик, но, по сути, оставаясь глубокой семейной драмой.
Да, на протяжение всей ленты присутствуют криминальные деяния мужской половины четы Катлеров, однако не ради личной выгоды, но для того, чтобы содержать общину. И уже здесь заложен трагизм: способ выживания трудно приравнять к афере. Скорее, это безысходность. К тому же, глава семейства Колби Катлер (Глисон) свято верит в свою непоколебимую правоту и единственное верное решение должно принадлежать только его светлой мысли и ничьей больше. Для него преступление является не пороком, а лишь необходимым ответом жестокому миру. В то же время у его сына Чэда уже есть собственная семья, которая хочет жить по другим законам, и насилие здесь не воспринимается благоприятной почвой для воспитания. Таким образом, герой Майкла Фассбендера стоит перед сложным выбором, обозначенным ёмкой фразой: быть чужим среди своих или своим среди чужих?
«Афера по-английски» буквально пестрит разношёрстными и противоречивыми сценами, которые одновременно и не захватывают дух, но и взгляд отвести невозможно. Несмотря на довольно размеренное и спокойное, едва ли не медитативное зрелище, повествование не вызывает зевок: интересно смотреть за теми, кто живёт за рамками. Но и, безусловно, сагу об аутсайдерах невозможно было бы воспринять без подобающей актёрской игры. Блестяще подобранный дуэт Фассбендер — Глисон контрастирует на эмоциональных гранях, доводя ситуацию до белого каления одним острым взглядом друг на друга и последующим удушающим молчанием. Каждая совместная сцена похожа на битву двух гордых львов в метровой клетке: их талантам тесно вдвоём в одном кадре, но гордость не позволит сплоховать перед соперником и переиграть. Это борьба на равных двух героев-одиночек, которые взяли под своё крыло всё окружение. На их фоне очень достойно смотрятся и Линдси Маршал в роли молодой супруги, и Шон Харрис на должности умственно отсталого брата. Кстати, Харрис, по обычаю занимающий буквально пару минут экранного времени, как правило, овладевает отдельной полочкой в сердце зрителя, особенно если вам нравятся архетипы психопатов.
В итоге, перед нами старая классическая ситуация, заставляющая задуматься над темой греховности и прощения. Безусловно, история стара как Шекспировская пьеса, но в этом и заключается прелесть «Аферы». Однажды мировой мастер драматургии на обвинение в плагиате так и сказал: «История, которую я взял, была похоже на базарную бабу, но я вывел её в высший свет». И хоть «Афера по-английски» не претендует на шедевр, как минимум одного просмотра достойна, чтобы припомнить: за всеми нами должок, равно как и мы оставляем должникам нашим. Аминь.
Евгений Антипин
В прокате с 16 марта 2017 года
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