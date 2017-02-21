«Афера по-английски»: Рецензия Киноафиши

Опуская культурные грехи

Чэд Катлер (Майкл Фассбендер) — великолепный гонщик. Он тратит свой талант, чтобы раздражать местных полицейских и развозить членов семьи по их не совсем обычным делам. Чэд — заботливый семьянин, у которого двое озорных детей и терпеливая красавица-жена. Они могут часами в редкий день вместе пролежать на диване за просмотром телевизионного шоу, позабыв о мирской суете, и по-настоящему наслаждаться компанией друг друга. Чэд — потомственный нон-конформист и маргинал, отвергающий правила капиталистического общества. Он проживает в трейлере за городом в семейной комунне, где отец (Брендан Глисон) утверждает, что земля плоская, и готов дать по зубам каждому, кто посмеет его оспорить. Катлеры презирают нормальных людей с их мнимыми ценностями и стараются всеми силами «попортить им кровь». Но Чэд мечтает о нормальной жизни для собственной семьи.

Кадр из фильма «Афера по-английски»

Образ отца — одна из нетленных тем мирового искусства, начиная с живописи, заканчивая философией и литературой. Немало книжной классики, знакомой нам со школьной скамьи, делает проблему отцов и детей центробежной силой всего повествования. Безусловно, все эти произведения носят сакральный смысл, и назвать их лёгкими для восприятия — язык не повернётся. Именно поэтому поднимать тему преемственности поколений в современном кино считается рискованным и самоотверженным шагом. Философские изыскания режиссёров заочно нарекают «арт-хаусом», придавая явлению негативный оттенок.

Кадр из фильма «Афера по-английски»

Наверное, именно поэтому режиссёрский полнометражный дебют Адама Смита («Доктор Кто?») с Майклом Фассбендером (Кредо убийцы, Макбет, Люди Икс) выходит в российский прокат под названием «Афера по-английски». Признаться, едва ли прямая отсылка в названии на молитву «Отче наш» завлечёт и без того изголодавшуюся до многобюджетных зрелищ публику. И всё же «Должники наши», — именно так в переводе с оригинала будет звучать «Trespass against us», — является довольно интересным зрелищем, не стесняющимся выдавать себя за криминальный боевик, но, по сути, оставаясь глубокой семейной драмой.

Кадр из фильма «Афера по-английски»

Да, на протяжение всей ленты присутствуют криминальные деяния мужской половины четы Катлеров, однако не ради личной выгоды, но для того, чтобы содержать общину. И уже здесь заложен трагизм: способ выживания трудно приравнять к афере. Скорее, это безысходность. К тому же, глава семейства Колби Катлер (Глисон) свято верит в свою непоколебимую правоту и единственное верное решение должно принадлежать только его светлой мысли и ничьей больше. Для него преступление является не пороком, а лишь необходимым ответом жестокому миру. В то же время у его сына Чэда уже есть собственная семья, которая хочет жить по другим законам, и насилие здесь не воспринимается благоприятной почвой для воспитания. Таким образом, герой Майкла Фассбендера стоит перед сложным выбором, обозначенным ёмкой фразой: быть чужим среди своих или своим среди чужих?

Кадр из фильма «Афера по-английски»

«Афера по-английски» буквально пестрит разношёрстными и противоречивыми сценами, которые одновременно и не захватывают дух, но и взгляд отвести невозможно. Несмотря на довольно размеренное и спокойное, едва ли не медитативное зрелище, повествование не вызывает зевок: интересно смотреть за теми, кто живёт за рамками. Но и, безусловно, сагу об аутсайдерах невозможно было бы воспринять без подобающей актёрской игры. Блестяще подобранный дуэт Фассбендер — Глисон контрастирует на эмоциональных гранях, доводя ситуацию до белого каления одним острым взглядом друг на друга и последующим удушающим молчанием. Каждая совместная сцена похожа на битву двух гордых львов в метровой клетке: их талантам тесно вдвоём в одном кадре, но гордость не позволит сплоховать перед соперником и переиграть. Это борьба на равных двух героев-одиночек, которые взяли под своё крыло всё окружение. На их фоне очень достойно смотрятся и Линдси Маршал в роли молодой супруги, и Шон Харрис на должности умственно отсталого брата. Кстати, Харрис, по обычаю занимающий буквально пару минут экранного времени, как правило, овладевает отдельной полочкой в сердце зрителя, особенно если вам нравятся архетипы психопатов.

Кадр из фильма «Афера по-английски»

В итоге, перед нами старая классическая ситуация, заставляющая задуматься над темой греховности и прощения. Безусловно, история стара как Шекспировская пьеса, но в этом и заключается прелесть «Аферы». Однажды мировой мастер драматургии на обвинение в плагиате так и сказал: «История, которую я взял, была похоже на базарную бабу, но я вывел её в высший свет». И хоть «Афера по-английски» не претендует на шедевр, как минимум одного просмотра достойна, чтобы припомнить: за всеми нами должок, равно как и мы оставляем должникам нашим. Аминь.

Евгений Антипин

В прокате с 16 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Афера по-английски»