«Черный чемодан – двойная игра»: Рецензия Киноафиши

Не прошло и месяца после цифрового релиза «Присутствия» — прекрасной семейной драмы, снятой от лица призрака, — как его создатели уже выпустили в прокат новое творение. Сценарист Дэвид Кепп и режиссер Стивен Содерберг (он же снимает и монтирует свои фильмы) создали невероятную команду. Двое мужчин, чей возраст перешагнул за 60 лет, обрели второе дыхание, наплевав на коммерческие ожидания индустрии и явно получая наслаждение от съемок.

Сначала они напрягли админов ресурсов жанровой неопределенностью «Присутствия» (он и хоррор, и фэнтези, и триллер), а теперь резко меняют градус в сторону чистого шпионского кино. Но и тут есть оговорка: длительных погонь на машинах с разрушением города здесь нет, перестрелок с бесконечным магазином — тоже. Главной составляющей становится целая компания суперагентов, в центре которой семейная пара в исполнении роскошных Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера.

Агенту разведки Джорджу поручено срочно выяснить, кто стоит за пропажей секретной технологии, способной уничтожить тысячи жизней. Вместе с задачей Джорджу оглашают и список подозреваемых, состоящий из пяти коллег, включая его жену Кэтрин. В отличие от привычных нам шпионов, он не наставляет на каждого дуло пистолета, не устраивает пытки, не ставит прослушки. Он выбирает тактику гораздо оригинальнее, приглашая всех на домашний ужин и подсыпая в блюда сыворотку правды. Каждая реплика и взгляд — интеллектуально прописанная игра, на которую опирается «Черный чемодан».

Камера Содерберга плавно захватывает каждого участника сюжета в холодных пространствах стеклянного офиса, пасторальных пейзажах, теплом свете роскошного дома главных героев. Направляет объектив прямо в лицо, следя за движением глаз и мускулов, не давая свершиться ни единой оплошности в актерской игре. Нарочито отстраненные выражения, за которыми кипит вихрь мыслей и расчетов, заполняют экран под джазовый инструментал Дэвида Холмса, писавшего музыку для трилогии «Друзья Оушена».

Макгаффин в виде флешки с вирусом номинален. Тайные встречи, заговоры, участие злых русских — все это, как и аналоговый носитель данных в цифровую эпоху, лишь дань классике, которую авторы преподносят с заметной ухмылкой. Например, взяв на роль одну из реинкарнаций Джеймса Бонда в теле Пирса Броснана и отдав ему роль клишейно недалекого босса.

Шпионский антураж — лишь декорация для изучения идеальных отношений в браке. Страстные взгляды Фассбендера и Бланшетт не тухнут на протяжении многих лет благодаря секретам, которые агенты должны хранить в тайне друг от друга, или вопреки им? Как можно взрастить доверие, если на каждый личный вопрос твой партнер может ответить Black bag, избежав разглашения информации?

Красивые утонченные актеры плывут по ограниченному числу локаций, смотрясь великолепно в стильных нарядах от Эллен Мирожник. Она же подбирала гардероб для «Оппенгеймера» и продолжает это делать для «Бриджертонов». Как на костюмах нельзя заметить складки или пылинки, так же на лицах героев невозможно дождаться улыбки. При этом «Черный чемодан» трещит по швам от избытка юмора.

«Черный чемодан» — это чистого рода эскапизм, выставка красивых людей и художественных текстов. Это проект, рождающийся, когда авторы могут позволить себе играть с жанром и не заботиться о кассовых сборах или наградах. Просто получить удовольствие от спонтанного развлечения и пригласить зрителя разделить его.