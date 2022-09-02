«Тар»: Рецензия Киноафиши

Конкурсная программа Венецианского кинофестиваля продолжает раскрывать глубины человеческого сознания — на очереди психологическая драма «Тар» про женщину-дирижера Берлинского оркестра. Интеллигенция мира классической музыки встречается с реальностью жизни и новой оптикой общества, а в таких случаях выживает только сильнейший. Рассказываем, почему Кейт Бланшетт выходит из своей актерской зоны комфорта и удалось ли Тодду Филду заинтересовать зрителя не только драматургией.

В центре сюжета — композитор, виртуоз-музыкант Лидия Тар, ставшая первой женщиной-дирижером в истории Берлинского оркестра. Она прямолинейная, дерзкая, одержимая Густавом Малером и не принимает слово «нет» во многих ситуациях. Только эта привычка стоила ей очень многого.

У Лидии Тар есть все — статус, востребованность, уникальность и музыкальность. Без этих элементов невозможно выжить в мире классической музыки, где всегда есть место интригам, зависти, сплетням, мести и ненависти. Пока на фоне звучат лучшие произведения Моцарта и Баха, рассказывающие самые горькие сердечные истории, за стойкой дирижера царит настоящее чистилище. Маэстро решает, попадают музыканты в «ад» или «рай», под звуки струнных инструментов. Лидия Тар чувствует свою власть так же тонко, как и каждую симфонию любимого Малера. Богиня, воин, святая — слишком много эпитетов слагаются в ее честь, но женщине все мало и мало.

Словно Екатерина Великая, Тар не может существовать без фаворитов, а точнее, без фавориток. Возможно, любая захотела бы быть на месте ее партнерши-скрипачки, с которой у нее совместная берлинская квартира и общая дочь. Они дополняют друг друга и готовы броситься в огонь при каждой беде, сочиняя серенады о любви. Только это одна сторона жизни Лидии Тар, где в ней видят сильный образ феминистского движения, квир-икону и, конечно же, талантливого дирижера.

Тар

За страстными взмахами, чтением нот, молитвами под Малера скрываются жадность и полное отчуждение реальности. Нарциссизм и ощущение своего величия ослепляют Лидию, и она уже не может контролировать ни собственную жизнь, ни симфонии композитора. Следующий шаг — только изгнание, падение с олимпа. Богине больше нет места среди избранных. Почему? Время никого не щадит.

Тар слепо верила в свою неприкосновенность, но за ее спиной вовсю формировалось новое поколение талантливых людей, зумеров с отличным взглядом на мир. Пара колких фраз, правильное чувство монтажа переворачивают ее привычную жизнь в настоящую внешнюю и внутреннюю войну с собственным образом и любимой музыкой. Насилие, безразличие и эгоизм выходят наружу, где уже стоят разные «зеваки» с камерами телефонами и громкими словами.

Тар

Тодд Филд создал сложную героиню, чей характер Кейт Бланшетт натянула на себя как вторую кожу. Эта единственная заслуга режиссера, потому что ощущается больше любви и осторожности именно в тексте, нежели в режиссерской деятельности. Больше двух часов экранного времени она ее не снимает, а сама Лидия все плотнее и плотнее присваивает себе тело и мысли актрисы. Бланшетт выходит за грань своих актерских установок, и она не собирается жалеть о своем выборе, потому что Тар рассказывает новую историю в эпоху пост-#metoo. У насилия нет гендера.