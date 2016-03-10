«Братья из Гримсби»: Рецензия Киноафиши

Быдло спешит на помощь

Саша Барон Коэн (Нобби). Кадр из фильма «Братья из Гримсби»

Знаете ли вы, что матка слонихи способна вместить в себя человека? Не знаете? – Запишите! Если вдруг придется уходить от погони, будете знать, куда прятаться. А так как в слониху при необходимости можно залезть и вдвоем, то спасете жизнь не только свою, но и товарища. Не верите? Некто Нобби Бутчер (Саша Барон Коэн) проверял этот действенный метод на себе. Когда его брат Себастьян (Марк Стронг), шпион наиредчайшей крутизны, с блеском завалил весьма ответственное задание, то целостность его (Себастьяна) шпионской шкуры оказалась под угрозой. Понадобилось надежное логово. По счастью, Нобби крутился неподалеку. Сначала он привез его шифроваться в родной задрипанный городишко Гримсби. Но там было как-то уж чересчур многолюдно: сразу набежали злодеи, жаждущие себастьяновой крови. Да и защищать мир дистанционно не очень-то получалось… Потому решили передислоцироваться в Кейптаун, поближе к местному мафиози с обычной для того округа фамилией Лукошенко (!). Оттуда, правда, тоже пришлось тикать на предельной скорости, и вот в этот-то момент и появились слоны. Точнее, одна слониха и десяток влюбленных в неё женихов. И как только шпион и Нобби уютно расположились в слоновьем лоне, слонихины кавалеры перешли от платонической любви к активным действиям. Они, гм, как бы это сказать поцензурнее… Впрочем, вы люди взрослые, сами понимаете, о чем речь…

Саша Барон Коэн (Нобби). Кадр из фильма «Братья из Гримсби»

Дамы и господа, добро пожаловать в мир голых задниц! Вы считали, что «Дэдпул» - это грубо и пошло? – Забудьте! По сравнению с «Братьями из Гримсби», «Дэдпул» – как детская песочница перед Сахарой. Я не случайно «засветила» выше «слоновью» сцену (правда, не всю и в очень мягком варианте) – вы должны четко понимать, на что вы идете. Ибо творение Саши Барона Коэна способно смутить даже самого ярого адепта сортирного юмора. Остальным же, менее приученных к воинствующему идиотизму, без рвотного пакета не обойтись.

Кадр из фильма «Братья из Гримсби»

Формально «Братья из Гримсби» - пародия на шпионский детектив. На деле – сборная солянка из сортирных сцен разной степени пошлости. Сюжет же – только повод, чтобы все увязать воедино. Впрочем, для большей удобоваримости добавлено несколько неплохих погонь с хорошим драйвом. Да и сам маэстро Саша Барон Коэн в шкуре великовозрастного тупого лентяя, решившего поиграть в Джеймса Бонда, выглядит довольно смешно. Правда, до той секунды, пока не началась очередная туалетная сцена. По иронии судьбы, на фоне того беспредела, который он же сам устроил на экране, светлый образ Барона Коэна попросту меркнет.

Саша Барон Коэн (Нобби). Кадр из фильма «Братья из Гримсби»

Конечно, еще можно было бы порассуждать и о высокой миссии «Братьев из Гримсби»: мол, фильм жаждет поведать миру, что быдло – тоже человек, что Нобби любит свою семью, что убивать быдловатых граждан не хорошо… Но и тут всё не так просто. Кто-то из моих коллег решил, что режиссер Луи Летерье пытается этих «слонопотамов с мозгами гусеницы» оправдать. Мол, ничего, что они бегают с петардами в заднице, зато люди хорошие и «добрые внутри». Другим показалось, что «Братья из Гримсби» – не только пародия на «Бондиану», но и на обывательщину тоже. Кто из критикующей кинобратии прав, сказать тяжело. Ясно одно: отыскивать глубоководные смыслы в этой несуразице резона нет. Авторы просто клепали фильм по слегка видоизмененной схеме великого Листа: «Пошло. Пошло, как только возможно. Еще пошлее». Собственно, вот вам и вся «формула успеха».

Кадр из фильма «Братья из Гримсби»

В российском прокате с 10 марта 2016 года Расписание и покупка билетов на фильм "Братья из Гримсби"

Вера Алёнушкина