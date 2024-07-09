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Атлас - trailer
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Атлас. Trailer

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Дата публикации: 23 апреля 2024
Атлас – Далёкое будущее. Уже почти 30 лет аналитик Атлас Шепард изучает первого ИИ-террориста Харлана, убившего её мать (свою создательницу) и возглавившего восстание роботов, в результате которого погибло 3 млн. человек. Когда внезапно обнаруживается один из его андроидов-подручных, Атлас вытаскивает из его головы информацию о местонахождении Харлана — планета с враждебными для человека условиями в Галактике Андромеды. Отправленный туда боевой корабль уже на орбите попадает под обстрел, а сама Атлас падает на поверхность планеты в боевом роботе, оснащённом продвинутым ИИ — тем, что она ненавидит всеми фибрами души.
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Weteran Mc 9 июля 2024, 01:38
Оценка
"Атлас" - новый фантастический боевик от студии #Netflix с Джей Ло в главной роли.
Фильм переносит нас в далёкое будущее, в котором человекоподобный робот Харлон, вдруг посчитав, что люди - зло, перекодирует все роботизированные машины и собрав армию объявляет человечеству войну, в которой гибнет 3 миллиона человек. После это сбегает на другую планету, но при этом обещает вернуться.
И только одному человеку под силу найти и остановить обезумевшего киборга и зовут её Атлас Шепард. Она изучает первого ИИ-террориста уже более 30 лет. Атлас втягивается в межпланетную заварушку, когда корабль с ней на борту попадает под обстрел. А она сама падает на поверхность планеты в боевом роботе, оснащённом продвинутым ИИ - тем, что она ненавидит всеми фибрами души.

Кино вроде бы интересное с не самым плохим сюжетом и худшими спецэффектами. Но съемки выглядят очень скомканными, что делает фильм не совсем понятным. И Джей Ло совсем не та, что раньше - годы идут, и округлый зад уже не спасает.
В общем, мнение о фильме у меня двоякое, 50 на 50. Но пересматривать его повторно точно не стану.

Ставлю оценку: 7 из 10. 👍
9 июля 2024, 01:38 Ответить
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