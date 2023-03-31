«Убийство в Париже»: Рецензия Киноафиши

В коротеньком трейлере зрителей вводят в курс дела, что же произошло с супругами Шпицами после их первого успешного расследования убийства на яхте (об этом вам тоже напомнят). Нью-йоркский полицейский Ник и парикмахерша со страстью к детективным романам Одри бросили свою работу и решили стать частными сыщиками. Однако дела у них идут не очень. И после очередного детективного провала они не упускают шанса сбежать от проблем. Повод для этого нашелся отменный. Их старый друг Вик (которого Нику и Одри удалось спасти после инцидента на яхте в прошлой части), несущийся по волнам на гидроцикле, звонит Нику и приглашает пару на свою грандиозную индийскую свадьбу на тихоокеанском острове. Все расходы Вик берет на себя, вертолет уже вылетает за ними, и уже через мгновение Ник и Одри окунутся в атмосферу роскоши.

Тем, что произойдет дальше на предсвадебном торжестве, никого не удивишь. Вика похищают, а Ник и Одри начинают разгадывать это преступление. В числе подозреваемых — невеста Вика, ее подруга, сестра жениха и партнер по бизнесу. К расследованию присоединяется суровый бывший сотрудник SAS Коннор Миллер, который прибывает со своим отрядом, чтобы договориться с похитителями о возвращении Вика. Ник и Одри как главные переговорщики летят в Париж, чтобы спасти друга и доказать всем, что они — настоящие детективы.

« Убийство на яхте » 2019 года с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон стал настоящим хитом Netflix. Поэтому неудивительно, что комедия получила продолжение. Правда, на этот раз в режиссерское кресло сел Джереми Гарелик (прошлую часть снял Кайл Ньюачек), а сценарий снова написал Джеймс Вандербилт. Помимо слаженного комедийного дуэта Сэндлер–Энистон — друзей в жизни и партнеров по другому отличному ромкому « Притворись моей женой », — к своим ролям вернулись Адиль Ахтар (Вик, он же Махараджа), Джон Кани (полковник Уленга) и Дэни Бун (инспектор Делакруа). Украсили каст утонченная француженка Мелани Лоран (« Бесславные ублюдки ») и суровый герой боевиков Марк Стронг (« Прежде, чем я усну »). Возможно, поэтому классической беды большинства сиквелов не случилось: продолжение не стало хуже предыдущего фильма.

Убийство в Париже

«Убийство в Париже» — это приятное зрелище для массового зрителя, поскольку фильм собирает в себе все самое лучшее от популярнейших зрительских жанров. От детектива он взял загадку вокруг таинственного похищения Махараджи, от боевика — зрелищные экшен-сцены с участием (что интересно) Дженнифер Энистон и не только, от ромкома — смешные гэги в стиле Сэндлера и милые любовные линии. Такое кино обычно называют guilty pleasure, и высоколобые интеллектуалы вряд ли внесут его в список своих топов.

Как и первый фильм, «Убийство в Париже» не отличается оригинальностью. И зритель расколет этот детективный орешек задолго до того, как это сделают Ник и Одри. Правда, комедия и не сильно претендует на звание талантливой киноголоволомки вроде тех, что сняты по мотивам книг Агаты Кристи, или запутанной серии фильмов « Достать ножи » Райана Джонсона . Но зато Сэндлер в ней демонстрирует то, как он умеет смеяться над собой, и это понравится даже тем, кто его недолюбливает. Чего стоит одна только сцена, в которой его герой чистит зубы с помощью визитки их детективного агентства с зубной нитью. А Марк Стронг показывает отличный комедийный потенциал, воплощая на экране восхитительно сварливого персонажа.

Убийство в Париже

Основная формула обоих «Убийств» — звездная химия между актерами главных ролей, красочный индийский колорит и красивые локации (Гавайи и Эйфелева башня в Париже), смешанные с простым, но увлекательным сюжетом. Камера будет отъезжать каждый раз, когда на экране будет показываться какая-нибудь жестокость, и в кадре не будет даже намека на эротику. Но это не изменяет того факта, что легкая и незамысловатая комедия с хорошими шутками помогает предаться эскапизму, хоть и забывается в тот же вечер. Если первая часть вам понравилась, а кино с Сэндлером бережно хранится на любимой полке, то и сиквел доставит большое удовольствие. Ведь там есть то, что мы так любим: герои Энистон и Сэндлера, которые одинаково талантливо ворчат друг на друга и восхищаются своим partner in crime по жизни. «Мы так общаемся. Мы из Нью-Йорка» — этой фразой как будто объясняется американский комедийный кинематограф. Его можно сколько угодно критиковать за простоту, но при этом зритель получает самое главное: он может сесть, расслабиться и получать удовольствие.