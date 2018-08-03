«Шпионская игра»: Рецензия Киноафиши

Кто Вы, мистер Берг?

Триллер «Шпионская игра» был вдохновлён книгой «The Catcher Was a Spy» («Кэтчер был шпионом») американского писателя Николаса Давидоффа, опубликованной ещё в 1994 году. Собственно, оригинальное название фильма такое же, как и у книги, так что центральное место в сюжете отведено не разведке или войне, а главному герою – Моррису «Мо» Бергу (Пол Радд). В 1944 году на исходе Второй Мировой войны Управление стратегических служб (предвестник ЦРУ) разрабатывает секретную операцию с целью ликвидировать Вернера Гейзенберга (Марк Стронг) – выдающегося немецкого учёного, возглавляющего ядерный проект Третьего Рейха. Разведка не знает наверняка, работает ли физик над урановой бомбой, но и риск слишком велик. Это задание и будет выполнять Мо Берг – бейсболист, еврей, разведчик, патриот и, возможно, бисексуал. На первый взгляд может показаться, что история специально придумана для американского кинопроката. Но самое невероятное, что она – реальная.

Кадр из фильма «Шпионская игра»

Режиссёр Бен Луин отказывается от шаблонов шпионского жанра. Вместо уверенного в себе отважного спецагента, брызжущего во все стороны тестостероном и остротами, перед зрителем в начале фильма предстаёт средний спортсмен на закате своей далеко не громкой карьеры. Многие знают Мо Берга больше как интеллектуала и полиглота, а не как бейсболиста. Выпускник «Принстона» и «Сорбонны» прочитывает по 10 газет в день и, кажется, разбирается во всём на свете от истории Дальнего Востока до теоретической физики. В то же время свою личную жизнь Берг держит в тайне от всех. О существовании подружки Эстеллы Ханни (Сиенна Миллер) не знают ни коллеги по команде, ни университетские друзья, даже начальник УСС Уильям Донован (Джефф Дэниэлс) в недоумении. За разговорами о ведении двойной жизни и необходимости прятаться даже у себя дома следует недвусмысленный пятнадцатисекундный кадр, в котором японец держит Берга явно выше запястья, что будущему разведчику определённо нравится. Главная черта Мо Берга – загадочность, зрителю предстоит весь фильм ломать голову над тем, что он за человек.

Кадр из фильма «Шпионская игра»

За исполнившего такую интересную и сложную роль Пола Радда можно только порадоваться. Наконец-то после «Сорокалетнего девственника», «Друзей» и «Человека-муравья» актёру дали раскрыть свои драматические способности. Не так уж просто сыграть человека, чья смелость проявляется вовсе не в готовности совершить убийство, а в том, чтобы признать: «мы живём в полной неопределённости». В таком мире гораздо проще быть шпионом, чем человеком, и главной интригой «Шпионской игры» становится вопрос: спустит ли Берг курок (если, конечно, вы не знаете, в каком году умер Вернер Гейзенберг).

Кадр из фильма «Шпионская игра»

Хотя реалии Второй Мировой служат лишь фоном, в фильме Луина есть расширенная батальная сцена, на которой, видимо, бюджет и закончился. Небрежно прорисованные спецэффекты портят впечатление, особенно, когда в очках физика Сэмюэла Гаудсмита (Пол Джаматти) мелькают блики от хромакея. Впрочем, это, пожалуй, единственный визуальный недостаток. В целом на работу оператора Андрия Парекха и художника-постановщика Лучаны Арригги смотреть приятно. Мягкий тёплый свет не позволяет обилию модных костюмов 40-х годов превратить картинку в глянец. Мокрый блеск мостовой после дождя в жёлтом освещении фонарей воссоздаёт мрачноватую атмосферу нейтрального Цюриха (хоть эти сцены и снимались в Праге).

Кадр из фильма «Шпионская игра»

Бен Луин, известный своими глубокомысленными работами вроде картин «Суррогаты» и «Пожалуйста, приготовьтесь», снял скорее шпионскую драму, чем триллер. Конфликт происходит не между протагонистом и антагонистом (если он вообще есть) и уж тем более не между добром и злом, а внутри самого героя и внутри зрителя. И это особенно ценно для истории о еврее, который должен убить немца, работающего на Третий Рейх. Если фильмы о шпионах у вас ассоциируются исключительно с Джеймсом Бондом и вы не готовы к переосмыслению этого жанра, то «Шпионская игра» не для вас. Всем остальным не помешает увидеть ленту, утверждающую, что патриотизм может быть не только с кулаками, но и с головой. Особенно во времена, когда нас учат с такой лёгкостью делить людей на своих и врагов.

Леонид Аверин

В российском прокате со 2 августа 2018 года.

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