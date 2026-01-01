Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Марк Стронг
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Награды и номинации Марка Стронга
Mark Strong
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Награды и номинации Марка Стронга
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
Best Actor
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший бой
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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