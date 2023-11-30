Джоди Комер спасает своего младенца в трейлере драмы «Всемирный потоп»

Кинокомпания Signature Entertainment выпустила новый трейлер триллера о выживании «Всемирный потоп», который является экранизацией одноименного романа Меган Хантер. Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто, где картина удостоилась признания критиков.

Действие развернется в недалеком будущем. Вследствие экологической катастрофы Лондон оказывается затоплен, из-за чего рушится идиллическая жизнь главной героини в исполнении Джоди Комер. Оказавшись в разлуке со своим возлюбленным (Джоэл Фрай), молодая женщина вынуждена бороться за выживание со своим новорожденным ребенком на руках, чтобы семья наконец воссоединилась. На этом тяжелом пути героине предстоит встретиться с разными людьми.

В трейлере показано знакомство персонажей Комер и Фрая, после чего они вступают в брак. Плодом их любви становится беременность девушки, однако рожать ей, судя по всему, приходится уже в экстремальных условиях.

Режиссером картины выступает Махалия Бело. Сценарий на основе книги Хантер написала Элис Бирч («Нормальные люди», «Чудо»). В актерском составе также задействованы Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Нина Сосанья, Джина МакКи и Кэтрин Уотерстон.

В российский прокат «Всемирный потоп» выйдет 21 марта 2024 года.