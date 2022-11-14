«Дурной глаз»: Рецензия Киноафиши

В марте 2020 года, в разгар эпидемии коронавируса, состоялась интернет-премьера клаустрофобного триллера «Вивариум» о молодой паре, застрявшей в пластиковой субурбии с неотличимыми друг от друга магриттовскими домами. Ирландец Лоркан Финнеган, для которого этот фильм являлся лишь вторым в карьере, не только попал в нерв времени, но и остроумно обнажил страхи молодых представителей среднего класса, обреченных на короткую и бессмысленную жизнь, главная цель которой – выпустить ребенка в реальный мир. Сюрреалистическая кинокартина не стала большим хитом, но полюбилась критикам и нашла своего зрителя. И вот спустя два года в прокат выходит новый камерный триллер Финнегана «Дурной глаз» – вновь со звездами, и вновь об американской семье, столкнувшейся в четырех стенах с чем-то необъяснимым.

Жизнь дизайнерки Кристины (Ева Грин) и ее мужа, маркетолога Феликса (Марк Стронг), кажется безупречной: удачная карьера, дом в хорошем районе, талантливая дочь Роберта (Билли Гадсдон). Идиллии наступает конец после того, как супруга переживает травму, обернувшуюся для нее чередой психосоматических заболеваний, включая сыпь, головные боли и проблемы с памятью. Последующие восемь месяцев состояние женщины продолжает ухудшаться. Кристина не может вспомнить, что именно с ней произошло в тот роковой день, а симптомы исчезают каждый раз, когда она оказывается в кабинете врача. Однажды из ниоткуда возникает таинственная филиппинка Дайана (Чай Фонасье) и становится в доме прислугой, между делом навязывая хозяйке альтернативное лечение.

Как и в случае с «Вивариумом», концепция «Дурного глаза» не нова. Если в прошлом фильме Финнегана возникали параллели со «Степфордскими женами» и «Шоу Трумана», то теперь, конечно же, сразу вспоминается сериал «Дом с прислугой» М. Найта Шьямалана. И схожесть заключается не только в идентичной завязке и вызывающей дискомфорт замкнутости пространства (действие практически не покидает пределы жилища, а актеров можно пересчитать по пальцам одной руки), но и в ставке на финальный твист.

Дурной глаз

Беда в том, что события легко угадываются наперед: появление чужачки, конечно же, не случайно, в то время как ее мотивы – отнюдь не благие. Помимо филиппинской кухни, Дайана не понаслышке знает о народной медицине, обещая Кристине скорое исцеление. Главное – верить. Нетрудно догадаться, что предложенная Дайаной пилюля – ноцебо (об этом нам заблаговременно сообщает оригинальное название фильма). Остается лишь понять, что движет уроженкой Филиппин.

Ждать итоговой развязки, ради которой все задумано, невыносимо скучно: в отличие от «Вивариума», «Глаз» не способен похвастаться ни ярким визуальным рядом, ни едким черным юмором. Легшая в основу социальная проблема раскрывается через вялотекущую историю о мести, поданную флешбэками и начисто лишенную саспенса.

Дурной глаз

«Дурной глаз» – вторичное кино, которое разочарует всех тех, кому приглянулся неординарный «Вивариум», тогда как поклонникам хорроров лучше обратить внимание на уже упомянутое творение Шьямалана.