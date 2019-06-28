«Однажды в Стокгольме»: Рецензия Киноафиши

В оригинале фильм называется просто «Стокгольм», в России – «Однажды в Стокгольме». Оба варианта по непонятным причинам избегают прямо называть тему, которой картина посвящена. В основе сюжета – реальное событие, которое произошло в августе 1973 года. Бежавший из тюрьмы преступник захватил здание шведского Kreditbanken, взял в заложники четверых его сотрудников и пытался диктовать полиции свои условия.

Несмотря на то, что одно из них было выполнено (в банк доставили его друга-сокамерника), осуществить план целиком грабителю не удалось. Полицейская операция завершилась арестом обоих, а наука психология обогатилась термином «стокгольмский синдром»: заложники парадоксальным образом прониклись симпатией к виновникам своих бед, после освобождения отказались давать против них показания в суде и сами собрали деньги на их защиту.

В фильме все происходит немного по-другому. Усатый мужчина в ковбойской шляпе (Итан Хоук) вламывается в здание банка с криком «Вечеринка началась!» Заложников у него оказывается трое, а не четверо. Больше других достается Бьянке Линд (Нуми Рапас, единственная шведка в основном актерском составе), которая вынуждена вместо похитителя разговаривать сначала с полицией, потом с прессой, а затем и с самим премьер-министром Улофом Пальме. По требованию преступника полицейские освобождают из тюрьмы и привозят в банк его подельника Гуннара (Марк Стронг). Параллельно они пытаются вычислить личность грабителя, а когда это удается, начинают сомневаться в том, что он способен осуществить свои угрозы.

Режиссер и автор сценария Роберт Будро указывает в качестве первоисточника статью Дэниела Лэнга в журнале The New Yorker. Через год после происшествия американский журналист съездил в Стокгольм и поговорил со свидетелями и непосредственными участниками этой драмы, подробно реконструировав все события в своем тексте. Однако в фильме реальная хронология нарушается, число заложников разнится, а все герои носят вымышленные имена. Сознательный уход от документальной достоверности развязывает автору руки: после него сюжет можно превращать во что угодно. Хоть в комедию.

«Однажды в Стокгольме»

Картину и пытаются продать зрителям как смешное кино о серьезных вещах. «Основано на абсурдной, но правдивой истории», - гласит вступительный титр. Правда же заключается в том, что в фильме нет ни смешного, ни абсурдного, ни по-настоящему серьезного. Здесь все искусственное, начиная от парика Итана Хоука и заканчивая едва намеченной любовной линией.

Абсурд – а вместе с ним чаще всего и смех – возникает там, где исчезает здравый смысл. Но конструкция, выстроенная в сценарии фильма, выглядит совершенно логичной. И шеф полиции, противостоящий грабителям, и его ближайший помощник, и премьер-министр Пальме представлены карикатурными скандинавскими бюрократами, которые решают сложнейшую задачу с похищением людей с такими скучающими лицами, будто собирают по инструкции новый стеллаж от IKEA.

Герой Хоука, напротив, изображен современным робин гудом. Он чуткий, внимательный, веселый, любит песни Боба Дилана и мечтает о машине как у Стива Маккуина в фильме «Буллит» - свой парень, одним словом. Выбор между ним и тем же Пальме очевиден, захваченным в плен банковским служащим и думать не надо. Фактически вместо того, чтобы показать, как рождается сложная психологическая связь между похитителем и его заложниками, фильм сам становится жертвой «стокгольмского синдрома». Он оправдывает действия своего главного героя, искренне ему сочувствует и полностью себя с ним отождествляет. Все прочие персонажи так и остаются на втором плане, включая друга Гуннара (это ж надо - заполучить в актерскую команду харизматичного Марка Стронга и не дать ему ни одной живой реплики, ни одного интересного эпизода).

Фильм уклоняется не только от моральных вердиктов, но и от жанровых определений. Для комедии в нем, как уже было сказано, маловато юмора, для драмы – психологических переживаний, для триллера – напряжения, для документальной реконструкции – правдивых фактов. Просто один симпатичный и очень добрый парень хотел свалить из страны, но придумал для этого не слишком удачный план. Банальная, в общем-то, история. За такой и в Стокгольм ехать не надо, и в кино идти не стоит.

Ксения Реутова