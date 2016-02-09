Джой
– «Джой» - это волнующая история четырех поколений семьи. В центре сюжета – девушка Джой, превращающаяся в женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой. Предательство и измена, потеря невинности и шрамы любви открывают дорогу в эмоциональную комедию о том, как стать истинным лидером семьи, и о том, как любое предприятие неумолимо сталкивается с миром коммерции. Союзники и противники меняются местами как внутри, так и вне семьи, и только внутренние переживания и неистовое воображение Джой помогают ей пройти через поджидающие ее жизненные бури.
Рекомендую!!!!!!!!!
