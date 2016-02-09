Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Джой - дублированный трейлер 1
Киноафиша Трейлеры Джой. Дублированный трейлер 1

Джой. Дублированный трейлер 1

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 28 августа 2015
Джой – «Джой» - это волнующая история четырех поколений семьи. В центре сюжета – девушка Джой, превращающаяся в женщину, которая становится основательницей бизнес-династии и ее главой. Предательство и измена, потеря невинности и шрамы любви открывают дорогу в эмоциональную комедию о том, как стать истинным лидером семьи, и о том, как любое предприятие неумолимо сталкивается с миром коммерции. Союзники и противники меняются местами как внутри, так и вне семьи, и только внутренние переживания и неистовое воображение Джой помогают ей пройти через поджидающие ее жизненные бури.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
slivo 9 февраля 2016, 02:07
Кино помогающее по жизни, вдохновляет, смотреть интересно, забавные герои, Дженнифер неотразима!!!!

Рекомендую!!!!!!!!!
9 февраля 2016, 02:07 Ответить
Termik82 27 апреля 2016, 01:15
обновления сайта разочаровывают((( И где старые отзывы к фильмам ??? Где смаилы??...
27 апреля 2016, 01:15 Ответить
Константин Поздняков 25 июля 2019, 09:20
Оценка
Смотреть стоит
25 июля 2019, 09:20 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Джой
Джой драма, 2015, США
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Дом ада. Спуск к дьяволу - дублированный трейлер 01:44
Дом ада. Спуск к дьяволу  дублированный трейлер
Иллюзия обмана 3 - дублированный трейлер 2 02:24
Иллюзия обмана 3  дублированный трейлер 2
Мир в огне - дублированный трейлер 02:38
Мир в огне  дублированный трейлер
Сводишь с ума - трейлер 01:56
Сводишь с ума  трейлер
Тафити. Приключения на краю света - дублированный трейлер 01:34
Тафити. Приключения на краю света  дублированный трейлер
Грузовички - тизер 2 00:54
Грузовички  тизер 2
Зверополис 2 - trailer 2 02:19
Зверополис 2  trailer 2
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Чебурашка 2 - трейлер 2 02:33
Чебурашка 2  трейлер 2
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше